"Привалило до пояса": жители Днепропетровской области поделились деталями атаки ВС РФ (фото)

По словам Светланы из Синельниковского района, она в момент обстрела собиралась на электричку, однако внезапно дом начал рушиться. В результате она еле выбралась из поврежденного здания.

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В ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Это привело не только к разрушениям, но и к многочисленным жертвам. Жители Синельниковского района в комментарии "Суспiльному" поделились деталями.

Всего от действий ВС РФ погибли погибли 6 человек и среди них двое детей. Еще один шестилетний мальчик находится в больнице.

Жители Днепропетровской области поделились подробностями об атаке ВС РФ Фото: Суспільне Дніпро

Как рассказал глава областной военной администрации Сергей Лысак, повреждено три десятка частных домов, а еще четыре практически полностью уничтожены.

Местная жительница Светлана оказалась под обломками потолка и из-под завалов она смогла выбраться самостоятельно.

"Я собиралась на электричку. Начался обвал. Ударило, меня накрыло, я сама еле вылезла. Меня привалило до пояса. Люди прибежали, начали разгребать", — рассказала женщина.

Жительница Днепропетровской области Светлана рассказала о вражеской атаке Фото: Суспільне Дніпро

Другая жительница районе живет недалеко от дома, в котором погибла практически вся семья: мать, бабушка и еще двое детей. Третий ребенок, шестилетний мальчик, сейчас в больнице и за ним ухаживают врачи.

Сама Анна поделилась, что у нее поврежден дом, а в глаза попали семь обломков. Теперь она плохо видит.

Жительница Днепропетровской области Анна рассказала о вражеской атаке Фото: Суспільне Дніпро

Напомним, 19 апреля сообщалось, что на месте трагедий в Днепропетровской области продолжают работать соответствующие службы, которые оказывают помощь пострадавшим. У погибшей сотрудницы "Укрзалізниці" Оксаны Стороженко осталось двое несовершеннолетних сыновей — 15 и 17 лет.