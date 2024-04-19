Трогательное воссоединение: сестра после 13 лет разлуки увидела бездомного брата в TikTok (фото)

Благодаря вирусному контенту, который набрал более 15 миллионов просмотров, Беатрис узнала о своем брате и совершила 11-часовую поездку, чтобы встретиться с ним в Монтеррее.

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Благодаря активности в социальных сетях, бездомный мужчина в возрасте 54 лет воссоединился со своей семьей в Мексике после 13 лет разлуки. Об этом пишет Daily Mail.

Эмоциональный момент воссоединения произошел во вторник, когда Хорхе Пинеда обнял свою сестру Беатрис возле заброшенного дома в городе Монтеррей, где он нашел убежище. Эта встреча стала возможной благодаря видео, размещенному 5 апреля Андре Эрнандесом, на котором Хорхе восхищенно рассматривает автомобиль Ford Mustang.

Хорхе был замечен в вирусном видео в TikTok, которое просмотрели более 15 миллионов раз. Эрнандес решил взять Хорхе на прогулку на своем автомобиле, что привело к тому, что видео стало вирусным и помогло семье Пинеда восстановить связь.

Эрнандес рассказал новостному каналу Info 7, что его коллега предупредил его о бездомном, стоящем возле его машины, и посоветовал найти другое место для парковки. Вместо этого он решил взять Хорхе с собой и отправиться на прогулку по городу.

Фото: Daily Mail

Подписчики Эрнандеса были тронуты видео и собрали средства, чтобы помочь Хорхе купить еду, новый матрас и стрижку, что сначала вызвало у бездомного сопротивление.

Фото: Daily Mail

Благодаря вирусному контенту, Беатрис узнала о своем брате и совершила 11-часовую поездку из города Амека, чтобы встретиться с ним в Монтеррее.

Беатрис рассказала местному телеканалу, что Хорхе некоторое время жил в США, но из-за проблем с наркотиками был депортирован в Мексику. После аварии, из-за которой он потерял связь с семьей, Хорхе устроился на работу на шоколадную фабрику в городе Рино, а затем вернулся к своей сестре в Амеку.

Фото: Daily Mail

"Я увидела видео, и у меня просто потекли слезы", — сказала Беатрис. "Он такой тихий. Люди всегда отвергают тех, кто живет на улице". Теперь Хорхе снова живет с семьей и надеется на лучшее.

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