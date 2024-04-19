Зворушливе возз'єднання: сестра після 13 років розлуки побачила бездомного брата в TikTok (фото)

Завдяки вірусному контенту, який набрав понад 15 мільйонів переглядів, Беатріс дізналася про свого брата і здійснила 11-годинну поїздку, щоб зустрітися з ним у Монтереї.

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Завдяки активності в соціальних мережах, безхатько у віці 54 років возз'єднався зі своєю сім'єю в Мексиці після 13 років розлуки. Про це пише Daily Mail.

Емоційний момент возз'єднання стався у вівторок, коли Хорхе Пінеда обійняв свою сестру Беатріс біля занедбаного будинку в місті Монтерей, де він знайшов притулок. Ця зустріч стала можливою завдяки відео, розміщеному 5 квітня Андре Ернандесом, на якому Хорхе захоплено розглядає автомобіль Ford Mustang.

Хорхе був помічений у вірусному відео в TikTok, яке переглянули понад 15 мільйонів разів. Ернандес вирішив взяти Хорхе на прогулянку на своєму автомобілі, що призвело до того, що відео стало вірусним і допомогло родині Пінеда відновити зв'язок.

Ернандес розповів новинному каналу Info 7, що його колега попередив його про безхатченка, який стоїть біля його машини, і порадив знайти інше місце для паркування. Замість цього він вирішив узяти Хорхе із собою і вирушити на прогулянку по місту.

Фото: Daily Mail

Підписники Ернандеса були зворушені відео і зібрали кошти, щоб допомогти Хорхе купити їжу, новий матрац і стрижку, що спочатку викликало в безхатченка опір.

Фото: Daily Mail

Завдяки вірусному контенту, Беатріс дізналася про свого брата і здійснила 11-годинну поїздку з міста Амека, щоб зустрітися з ним у Монтерреї.

Беатріс розповіла місцевому телеканалу, що Хорхе деякий час жив у США, але через проблеми з наркотиками його депортували до Мексики. Після аварії, через яку він втратив зв'язок із сім'єю, Хорхе влаштувався на роботу на шоколадну фабрику в місті Ріно, а потім повернувся до своєї сестри в Амеку.

Фото: Daily Mail

"Я побачила відео, і в мене просто потекли сльози", — сказала Беатріс. "Він такий тихий. Люди завжди відкидають тих, хто живе на вулиці". Тепер Хорхе знову живе із сім'єю і сподівається на краще.

Раніше повідомлялося, що п'яний турист вирішив подражнити бізона, після чого був атакований твариною. Один з очевидців зняв те, що відбувається, на камеру свого телефону. Чоловік широко розмахував руками, запрошуючи величезну тварину підійти до нього ближче.

Нагадаємо також, що будівельник розкрив таємниці створення загадкового "Коралового замку". Едвард Лідскалнін побудував споруду самотужки після того, як за день до весілля його кинула майбутня наречена. Він використав 1 100 тонн гірських порід.