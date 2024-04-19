В Сумах и Конотопе прогремели взрывы: ВС РФ атаковали гражданскую инфраструктуру

По словам городского головы Конотопа Артема Семенихина, предварительно известно, что два громких звука были следствием работы ПВО.

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В городе Конотоп Сумской области вечером 19 апреля прогремели взрывы. Чуть позже взрыв слышали и в Сумах. В регионе в это время объявили воздушную тревогу. Об этом информирует "24 канал".

В то же время Воздушные силы сообщили о риске применения баллистического вооружения. Граждан призвали не игнорировать предупреждения и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие.

Информацию о взрывах 19 апреля в 22:014 в Конотопе подтвердил городской голова Артем Семенихин.

"Взрыв слышали все. Выясняем",- написал он.

Чуть позже городской голова Конотопа добавил, что громкий звук, по предварительным данным, был следствием работы ПВО. Все информация уточняется. Сейчас, по словам Семенихина, ситуация в городе спокойная.

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Примерно в 22:32 был слышен взрыв прогремел в Сумах. Через три минуты после этого местные слышали еще один громкий звук. Незадолго до этого в области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения. Однако впоследствии в Telegram-канале Сумской областной военной администрации (ОВА) сообщили, что Сумы подверглись ракетному удару со стороны российских оккупантов сегодня вечером, 19 апреля. Захватчики атаковали объект гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Все экстренные службы работают на месте "прилета".

"Ракетный удар по Сумщине! Враг в очередной раз совершил преступление против мирного населения области. Сегодня, 19 апреля россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы. На месте работают все соответствующие службы. Предварительно, люди не пострадали", — говорится в заявлении.

Напомним, что 19 апреля российская армия атаковала Днепр и область ракетами. В частности в областном центре под удар попал железнодорожный вокзал.

Также Фокус писал, что военный эксперт Александр Коваленко сообщил, какую цель преследует Россия, обстреливая Днепр и Харьков.