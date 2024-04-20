ВС РФ ударили баллистикой по Одессе и Запорожью: силы ПВО сбили 2 из 7 ракет

Российская армия атаковала Украину тремя ракетами "Искандер-М", двумя ракетами С-300/С-400 и двумя управляемыми авиаракетами Х-59/Х-69. Оккупанты целились баллистикой в инфраструктурные объекты.

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В ночь на 20 апреля противовоздушная оборона Украины сбила 5 вражеских целей: две управляемые авиаракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных беспилотника (два "Орлан-10" и один "Суперкам"). Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук в Telegram.

В общем Россия выпустила по территории Украины 10 воздушных объектов.

три баллистические ракеты "Искандер-М";

две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из акватории Черного моря;

два разведывательных БПЛА Орлан-10;

один БпЛА Supercam.

В ночь на 20 апреля противовоздушная оборона Украины сбила 5 вражеских целей Фото: Микола Олещук

Силы обороны юга сообщили, что две управляемые авиационные ракеты Х-59 враг направил в Одесскую область. Их сбили в акватории Черного моря. Также ВС РФ атаковали Одессу баллистикой из временно оккупированного Крыма. Воздушную тревогу в регионе объявляли трижды.

"Российские террористы продолжают ракетный террор Одесской области. С самого утра враг несколько раз атаковал наш регион. На рассвете две ракеты Х-59 уничтожили наши силы ПВО. Затем российские войска атаковали Одессу баллистикой. Поражен объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", — написал глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Под баллистической атакой была промышленная инфраструктура Запорожья. О взрыве в городе около 5 утра сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Российские террористические войска вновь атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Детали еще уточняются. Пострадавших нет", — проинформировал он.

Напомним, вечером 19 апреля взрывы прогремели в Конотопе Сумской области. Российские оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.