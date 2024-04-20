ЗС РФ вдарили балістикою по Одесі і Запоріжжю: сили ППО збили 2 з 7 ракет

Російська армія атакувала Україну трьома ракетами "Іскандер-М", двома ракетами С-300/С-400 і двома керованими авіаракетами Х-59/Х-69. Окупанти цілилися балістикою в інфраструктурні об'єкти.

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У ніч на 20 квітня протиповітряна оборона України збила 5 ворожих цілей: дві керовані авіаракети Х-59/Х-69 і три розвідувальні безпілотники (два "Орлан-10" і один "Суперкам"). Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Telegram.

Загалом Росія випустила по території України 10 повітряних об'єктів.

три балістичні ракети "Іскандер-М";

дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря;

два розвідувальні БПЛА Орлан-10;

один БпЛА Supercam.

У ніч на 20 квітня протиповітряна оборона України збила 5 ворожих цілей Фото: Микола Олещук

Сили оборони півдня повідомили, що дві керовані авіаційні ракети Х-59 ворог спрямував на Одещину. Їх збили в акваторії Чорного моря. Також ЗС РФ атакували Одесу балістикою з тимчасово окупованого Криму. Повітряну тривогу в регіоні оголошували тричі.

"Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував наш регіон. На світанку дві ракети Х-59 знищили наші сили ППО. Потім російські війська атакували Одесу балістикою. Уражено обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Під балістичною атакою була промислова інфраструктура Запоріжжя. Про вибух у місті приблизно о 5 ранку повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Деталі ще уточнюються. Постраждалих немає", — поінформував він.

Нагадаємо, ввечері 19 квітня вибухи пролунали у Конотопі на Сумщині. Російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.