Россия сбросила авиабомбу УМБП на 9-этажку в Волчанске: обвалился подъезд, есть жертвы (фото)

Российские оккупанты ударили планировочным боеприпасом по жилому дому. В многоэтажке обвалился подъезд. Двух жителей дома деблокировали из квартиры.

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В субботу, 19 апреля, Вооруженные Силы Российской Федерации обстреляли Волчанск в Харьковской области. Погибли два человека, еще двое получили ранения. Россияне применили модифицированную авиабомбу УМПБ Д-30, а также били из РСЗО. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Российские оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом. В результате удара обвалился один из подъездов.

"Разрушен третий подъезд дома. Во втором подъезде частично разрушена крыша. Двух человек деблокировали из квартиры. Пострадала 61-летняя женщина, ее госпитализировали, состояние — среднее. Также травмы получил 44-летний мужчина", — написал Синегубов.

Разрушенный подъезд дома в Волчанске Фото: Олег Синегубов / Telegram Разрушенный подъезд дома в Волчанске Фото: Олег Синегубов / Telegram

Полиция Харьковской области сообщила, что, по предварительным данным, в 9-этажку попал унифицированный межвидовой планировочный боеприпас (УМПБ). Его сбрасывают с самолета. Такая управляемая авиабомба способна лететь на 30-50 км. Эти боеприпасы являются относительно новой разработкой россиян, которые они начали использовать весной этого года.

По другим адресам в результате ударов по Волчанску погибли двое мужчин: 60-летний мужчина, который возился в своем огороде, и 84-летний житель, который находился в доме, куда попал снаряд.

По данным взрывотехников, россияне обстреляли также город из артиллерии корректируемыми артиллерийскими боеприпасами калибра 152 мм.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Последствия российского удара по Волчанску 20 апреля Последствия российского удара по Волчанску 20 апреля Последствия российского удара по Волчанску 20 апреля Последствия российского удара по Волчанску 20 апреля

Напомним, 10 марта ВС РФ впервые применили УМПБ Д-30СН для обстрела Мирнограда в Донецкой области. Это улучшенные авиабомбы, которые имеют дополнительные силовые установки и функции планирования.

После этого россияне начали бить этими боеприпасами по Харьковщине. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что УМПБ может даже долетать до любого района Харькова. Боеприпасы имеют значительную разрушительную силу. По его словам, есть возможность их сбивать, однако "это вопрос к ВСУ".