Росія скинула авіабомбу УМБП на 9-поверхівку у Вовчанську: обвалився під'зд, є жертви (фото)

Російські окупанти вдарили планерувальним боєприпасом по житловому будинку. У багатоповерхівці обвалився під'їзд. Двох мешканців будину деблокували з квартири.

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У суботу, 19 квітня, Збройні Сили Російської Федерації обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення. Росіяни застосували модифіковану авіабомбу УМПБ Д-30, а також били з РСЗВ. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Російські окупанти поцілили у девʼятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару обвалився один з під'їздів.

"Зруйновано третій підʼїзд будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох людей деблокували з квартири. Постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували, стан — середній. Також травм зазнав 44-річний чоловік", — написав Синєгубов.

Зруйнований під'їзд будинку у Вовчанську Фото: Олег Синєгубов / Telegram Зруйнований під'їзд будинку у Вовчанську Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Поліція Харківської області повідомила, що, за попередніми даними, у 9-поверхівку влучив уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас (УМПБ). Його скидають з літака. Така керована авіабомба здатна летіти на 30–50 км. Ці боєприпаси є відносно новою розробкою росіян, які вони почали використовувати навесні цього року.

За іншими адресами внаслідок ударів по Вовчанську загинули двоє чоловіків: 60-річний чоловік, який порався в своєму городі, і 84-річний мешканець, який знаходився в будинку, куди влучив снаряд.

За даними вибухотехніків, росіяни обстріляли також місто з артилерії корегованими артилерійськими боєприпасами калібру 152 мм.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наслідки російського удару по Вовчанську 20 квітня Наслідки російського удару по Вовчанську 20 квітня Наслідки російського удару по Вовчанську 20 квітня Наслідки російського удару по Вовчанську 20 квітня

Нагадаємо, 10 березня ЗС РФ вперше застосували УМПБ Д-30СН для обстрілу Мирнограда у Донецькій області. Це покращені авіабомби, які мають додаткові силові установки та функції планування.

Після цього росіяни почали бити цими боєприпасами по Харківщині. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що УМПБ може навіть долітати до будь-якого району Харкова. Боєприпаси мають значну руйнівну силу. За його словами, є можливість їх збивати, однак "це питання до ЗСУ".