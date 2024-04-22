Как повысить живучесть украинской боевой авиации, — экс-генерал США

По словам Майкла Кельтца, оснащение самолетов средствами инфракрасного подавления должно уменьшить заметность украинских самолетов.

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В Украину на деловые встречи прибывал генерал-майор Майкл Кельтц, который в свое время имел 4000 часов налета. Он рассказал АрмияInform, как повысить живучесть украинской боевой авиации.

Майкл Кельтц прибыл в Украину по приглашению одной из компаний, где провел несколько деловых закрытых встреч, пообщался с представителями авиакомпаний и украинскими летчиками. Сейчас бывший военной представляет компанию WR Davis. Она занимается производством инфракрасного подавления для различных моделей боевых самолетов. За 30 лет было передано более 1000 экранно-вихлопных устройств по всему миру.

"Мы знаем, что можем значительно уменьшить инфракрасную заметность украинских боевых самолетов, чтобы повысить их живучесть и эффективность на поле боя. После получения финансирования компания WR Davis сделает все возможное, чтобы как можно скорее передать эти средства. Учитывая сроки поставки материалов и производства, украинским подразделениям понадобится определенное время для того, чтобы начать получать эти устройства (супрессоры) для своих самолетов", — рассказал Кельтц.

Также он добавил, что от средств инфракрасного подавления получат преимущества и гражданские самолеты, потому что на них тоже можно их поставить. Они позволят улучшить безопасность пассажиров, когда будет восстановлено авиасообщение в Украине.

Украина получает западные системы для поражения станций РЛС у вражеских комплексов ПВО. Вместе с экранно-выхлопными устройствами это позволит открыть часть боевого пространства для логистики, медицинской эвакуации раненых и применения оружия на фронте.

Напомним, 22 апреля эксперты объяснили, что Украина может привлечь иностранных летчиков и аэродромы за рубежом для F-16.

18 апреля в США рассказали об имитации боя F-16 под руководством ИИ и летчика.