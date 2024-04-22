Як підвищити живучість української бойової авіації, – ексгенерал США

За словами Майкла Кельтца, оснащення літаків засобами інфрачервоного придушення має зменшити помітність українських літаків.

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В Україну на ділові зустрічі прибував генерал-майор Майкл Кельтц, який у свій час мав 4000 годин нальоту. Він розповів АрміяInform, як підвищити живучість української бойової авіації.

Майкл Кельтц прибув в Україну на запрошення однієї з компаній, де провів кілька ділових закритих зустрічей, поспілкувався з представниками авіакомпаній і українськими льотчиками. Зараз колишній військовій представляє компанію WR Davis. Вона займається виробництвом інфрачервоного придушення для різних моделей бойових літаків. За 30 років було передано понад 1000 екранно-вихлопних пристроїв по всьому світі.

"Ми знаємо, що можемо значно зменшити інфрачервону помітність українських бойових літаків, щоб підвищити їх живучість та ефективність на полі бою. Після отримання фінансування компанія WR Davis зробить все можливе, щоб якомога швидше передати ці засоби. З огляду на терміни постачання матеріалів та виробництва, українським підрозділам знадобиться певний час для того, щоб почати отримувати ці пристрої (супресори) для своїх літаків", — розповів Кельтц.

Також він додав, що від засобів інфрачервоного придушення отримають переваги й цивільні літаки, бо на них теж можна їх поставити. Вони дозволять покращити безпеку пасажирів, коли буде відновлено авіасполучення в Україні.

Україна отримує західні системи для ураження станцій РЛС у ворожих комплексів ППО. Разом з екранно-вихлопними пристроями це дозволить відкрити частину бойового простору для логістики, медичної евакуації поранених і застосування зброї на фронті.

Нагадаємо, 22 квітня експерти пояснили, що Україна може залучити іноземних льотчиків і аеродроми за кордоном для F-16.

18 квітня у США розказали про імітацію бою F-16 під керівництвом ШІ та льотчика.