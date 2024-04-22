Власти говорили об отсутствии ПВО: дроны атаковали нефтебазу в Псковской области (фото)

По данным медиа, российский объект якобы не был поврежден, однако на опубликованных кадрах можно заметить, что обломки дрона зацепились за забор.

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Территория Российской Федерации в ночь на 21 апреля оказалась атакована неизвестными беспилотниками. Под ударом была одна из нефтебаз. Российское медиа Astra поделилось некоторыми подробностями.

По данным журналистов, произошел инцидент в Великих Луках Псковской области, где расположена нефтебаза "Псковнефтепродукт" и во время атаки использовались якобы украинские дроны.

"Местные СМИ сообщают, что два дрона сбили силами регионального ПВО. Пострадавших нет, повреждений на нефтебазе тоже", — говорится в сообщении.

Отдельно в медиа напомнили про заявление главы псковского управления Министерства внутренних дел РФ Алексея Овсянникова, которое он сделал в марте текущего года. Речь пошла о том, что в регионе отсутствуют системы противовоздушной обороны.

"Для нас это (отряд территориальной обороны "Дружина", — ред.) — огромное подспорье в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, учитывая отсутствие ПВО на территории Псковской области", — заявлял Алексей Овсянников.

На опубликованных кадрах можно также заметить обломки от беспилотников, которые пытались поразить цель. Местные власти никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что в России пытаются защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак сетками. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, было принято решение найти способ, как уберечь важные объекты от атак беспилотниками. Компания "Башнефть" также обратилась за помощью к Минобороны.