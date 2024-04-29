Китайское импортозамещение: могут ли США сохранить контроль над полупроводниками КНР

Штаты имеют как минимум три рычага для давления на Китай, однако и Пекин мог достичь того уровня развития технологий, когда они могут обойтись без Запада. Поэтому в данном вопросе важен поиск баланса.

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Если вы считаете, что контроль США над доступом Китая к передовым микросхемам очень важен, вас, возможно, обеспокоило заявление главы одного из важнейших китайских производителей полупроводникового оборудования о том, что к концу 2024 года 80% оборудования для производства микросхем, которое Китай пока что импортирует, может быть заменено отечественными инструментами.

Фокус перевел статью Бена Нуну о том, как США сохранить доступ к передовым микросхемам.

Режим экспортного контроля США в отношении Китая призван сдерживать рост производства новейших полупроводников, ограничивая доступ Пекина к высокотехнологичным станкам, производимым США и их союзниками. Однако Китай стремится заменить западное оборудование инструментами отечественного производства. Если он преуспеет в этом, ничто не помешает ему создавать самые современные чипы, которые позволят использовать передовой искусственный интеллект, квантовые вычисления и оружие нового поколения.

Тем временем американцам в основном по-прежнему разрешено продавать технологии, капитал и ноу-хау растущим станкостроительным компаниям Китая. Вашингтон должен ограничивать эти коммерческие партнерства, чтобы сохранить экспортный контроль.

Как Пекин обходит американские регуляции

Пекин с удвоенным рвением принялся за производство собственных станков. Китайские производители оборудования для изготовления микросхем стремительно развиваются после многих лет отставания от своих западных коллег.

Компания Advanced Micro-fabrication Equipment, конкурирующая с американской компанией Lam Research, может производить некоторые виды оборудования для травления микросхем с размерами 5 и 28 нанометров. Она уже отправила свои инструменты западным гигантам TSMC, Samsung, Intel и Micron. В третьем квартале 2023 года продажи Advanced Micro-fabrication Equipment выросли на 41% по сравнению с 2022 годом.

Shanghai Microelectronics Equipment, китайский лидер в области литографии, готовится вскоре представить машину, способную обслуживать 28-нанометровое производство.

Компания Advanced Micro-fabrication Equipment, конкурирующая с американской компанией Lam Research, может производить некоторые виды оборудования для травления микросхем с размерами 5 и 28 нанометров Фото: Википедия

Компания ACM Research, производящая инструменты для очистки пластин, изобрела собственную технологию, которую она продает китайским фирмам SMIC, YMTC и CXMT, находящимся в черном списке США, а также, по некоторым данным, западным гигантам SK Hynix и Intel. Доходы компании за третий квартал 2023 года выросли на 80% по сравнению с предыдущим годом.

Оборудование для травления Naura Technology может использоваться для 28- и 55-нанометровых чипов. Компания заявила о 35-процентном росте продаж в третьем квартале 2023 года.

Другие компании также пытаются заменить коронное изделие ASML — инструменты для ультрафиолетовой литографии, необходимые для масштабного производства 3-нанометровых чипов. Чанчуньский институт оптики, точной механики и физики и Китайская академия наук, похоже, совместно разрабатывают технологии экстремального ультрафиолета. Компания Huawei также утверждает, что "вступила в игру" в области экстремальной ультрафиолетовой литографии, разместив на своем сайте сообщение о разработке новой технологии источника света.

Доля китайских поставщиков оборудования в продажах китайским литейным заводам, по некоторым оценкам, выросла с 21% в 2021 году до 47% за первые восемь месяцев прошлого года. До сих пор рост в этом секторе происходил в основном за счет инструментов, используемых для производства 28-нанометровых и других крупных, а не передовых полупроводников.

Эти станкостроительные компании наверняка продолжат рост благодаря щедрой государственной поддержке. Пекин активизировал свои усилия в производстве полупроводников, особенно после 2022 года. Китай стремится к новым достижениям "любой ценой", — заявил один из представителей китайского правительства изданию Financial Times. В 2022 году государственные субсидии компании Huawei удвоились по сравнению с предыдущим годом. Другие компании, производящие оборудование, скорее всего, получат аналогичную поддержку.

Ответ Вашингтона

Вашингтон может замедлить развитие этих компаний по производству чипов, перекрыв им доступ к западным технологиям, капиталу и ноу-хау. Пекин пользуется открытостью США, чтобы выходить на передовые рубежи, и сектор производства оборудования для микросхем не является исключением.

Пекин пользуется открытостью США, чтобы выходить на передовые рубежи, и сектор производства оборудования для микросхем не является исключением

В секторе финансов, например, западный капитал глубоко связан со многими из этих компаний. Американские инвесторы Goldman Sachs, Walden Ventures, Redpoint, Interwest Partners и Bay Partners вложили средства в Advanced Micro-fabrication Equipment. Компания ACM Research получила финансирование от Sycamore Ventures. Naura Technology входит в индекс MSCI China All Shares IMI Robotics Index, что создает риск того, что американцы инвестируют в эту компанию через пассивные механизмы, такие как пенсионные фонды. Финансовые связи США с китайскими компаниями часто приносят коммерческие связи и ноу-хау, столь необходимые для их развития.

Вот три способа, с помощью которых Вашингтон может ограничить коммерческие связи, приносящие непропорциональную выгоду китайским производителям оборудования.

Во-первых, Соединенные Штаты могут ограничить доступ китайских станкостроителей к иностранным технологиям, включив каждую фирму, ее дочерние предприятия и поставщиков в список Бюро экспортного контроля США. Вашингтон также может применить к этому списку "Правило о непосредственном иностранном производстве". Эти меры введут требование о лицензировании любых продаж технологий этим компаниям для покупки американских технологий или технологии, созданные с использованием американской интеллектуальной собственности. Компания Shanghai Microelectronics Equipment уже включена в список Бюро экспортного контроля, но Вашингтону стоит убедиться, что она не сможет получать западные технологии через подставные фирмы, применив регуляции к ее дочерним и аффилированным компаниям, а также используя "Правило о непосредственном иностранном производстве".

Во-вторых, администрация Байдена могла бы запретить американским специалистам, менеджерам или компаниям, производящим микросхемы, работать с этими фирмами, чтобы предотвратить получение ими ноу-хау с помощью своих полномочий, касающихся "физических и юридических лиц США". Вашингтон уже использует эти правила, чтобы не позволять американцам помогать в производстве передовых китайских чипов. Та же логика может быть применена к оборудованию, необходимому для производства полупроводников.

В-третьих, Вашингтон может ужесточить свои правила в отношении исходящих инвестиций в Китай, чтобы заблокировать приток американского капитала в эти компании. К счастью, проект правил Министерства финансов запрещает будущие частные инвестиции в оборудование для производства полупроводников. Министерство также может рассмотреть возможность аннулирования существующих американских инвестиций в оборудование для производства полупроводников и запрета на инвестиции в открытые акционерные общества, такие как Naura Technology.

Такой расширенный подход к контролю над полупроводниками в Китае столкнется с несколькими серьезными контраргументами, которые стоит рассмотреть.

Один из распространенных аргументов против дополнительных мер контроля над чипами в Китае заключается в том, что новые правила стимулируют Пекин и промышленность к замене западных технологий и созданию внутренней цепочки поставок. Но на данный момент это опасение спорно. Китай уже ускоряет процесс создания всех звеньев цепочки поставок микросхем внутри страны, особенно с 2022 года. Со стороны Вашингтона было бы ошибкой не предпринимать действий, необходимых для спасения своей политики в области полупроводников, полагая, что поведение Пекина изменится.

Во-вторых, некоторые аналитики могут предположить, что расширять американские регуляции производства микросхем бессмысленно, поскольку Китай неизбежно достигнет самодостаточности. После того как в августе прошлого года Huawei и SMIC представили "прорывной" смартфон Mate 60 Pro, китайские пропагандисты продвигают нарратив о том, что Вашингтону бесполезно сопротивляться прогрессу Пекина. Но китайский сектор производства микросхем по-прежнему нуждается в западном вкладе для прогресса. Усиление контроля может замедлить движение Китая к самодостаточности.

После того как в августе прошлого года Huawei и SMIC представили "прорывной" смартфон Mate 60 Pro, китайские пропагандисты продвигают нарратив о том, что Вашингтону бесполезно сопротивляться прогрессу Пекина Фото: Huawei

Другие могут привести противоположный аргумент: поскольку китайские производители станков способны изготавливать инструменты только для устаревших полупроводников, нет смысла противостоять им. Действительно, китайские станкостроители сегодня отстают от своих западных конкурентов. Однако китайская промышленная политика уже не раз удивляла сторонних наблюдателей, опережая западных конкурентов в стратегических цепочках поставок, будь то электромобили, солнечные батареи или судостроение. Нет причин, по которым Китай не сможет со временем сделать то же самое в сфере производства чипов. Лучше действовать заранее, чтобы замедлить развитие китайского станкостроения.

Если позволить Китаю вытеснить западных производителей станков, это может поставить под угрозу более широкую китайскую стратегию Вашингтона. В октябре 2022 года администрация Байдена сделала верную ставку на то, что замедление прогресса Китая в производстве передовых полупроводников обеспечит технологическое и экономическое преимущество Америки над Пекином на долгие годы. С этой точки зрения будет полезно помешать Китаю уклониться от системы экспортного контроля.

Об авторе

Бен Нун — член Азиатского директората Совета национальной безопасности Коалиции Ванденберга. Его работы публиковались в журналах Foreign Policy, Hill и Defense One.