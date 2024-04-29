Китайське імпортозаміщення: чи можуть США зберегти контроль над напівпровідниками КНР

Штати мають щонайменше три важелі для тиску на Китай, однак і Пекін міг досягти того рівня розвитку технологій, коли вони можуть обійтися без Заходу. Тому в цьому питанні важливий пошук балансу.

Related video

Якщо ви вважаєте, що контроль США над доступом Китаю до передових мікросхем дуже важливий, вас, можливо, стурбувала заява глави одного з найважливіших китайських виробників напівпровідникового обладнання про те, що до кінця 2024 року 80% обладнання для виробництва мікросхем, яке Китай поки що імпортує, можуть замінити інструментами місцевого виробництва.

Фокус переклав статтю Бена Нуну про те, як США зберегти доступ до передових мікросхем.

Режим експортного контролю США щодо Китаю покликаний стримувати зростання виробництва новітніх напівпровідників, обмежуючи доступ Пекіна до високотехнологічних верстатів, вироблених США та їхніми союзниками. Однак Китай прагне замінити західне обладнання інструментами вітчизняного виробництва. Якщо він досягне успіху в цьому, ніщо не завадить йому створювати найсучасніші чіпи, які дадуть змогу використовувати передовий штучний інтелект, квантові обчислення і зброю нового покоління.

Тим часом американцям здебільшого, як і раніше, дозволено продавати технології, капітал і ноу-хау верстатобудівним компаніям Китаю. Вашингтон повинен обмежувати ці комерційні партнерства, щоб зберегти контроль над своїм експортом.

Як Пекін обходить американські регуляції

Пекін із подвоєним завзяттям взявся за виробництво власних верстатів. Китайські виробники обладнання для виготовлення мікросхем стрімко розвиваються після багатьох років відставання від західних колег.

Компанія Advanced Micro-fabrication Equipment, що конкурує з американською компанією Lam Research, може виробляти деякі види обладнання для травлення мікросхем з розмірами 5 і 28 нанометрів. Вона вже відправила свої інструменти західним гігантам TSMC, Samsung, Intel і Micron. У третьому кварталі 2023 року продажі Advanced Micro-fabrication Equipment зросли на 41% порівняно з 2022 роком.

Shanghai Microelectronics Equipment, китайський лідер у галузі літографії, готується незабаром представити машину, здатну обслуговувати 28-нанометрове виробництво.

Компанія Advanced Micro-fabrication Equipment, що конкурує з американською компанією Lam Research, може виробляти деякі види обладнання для травлення мікросхем із розмірами 5 і 28 нанометрів Фото: Вiкiпедiя

Компанія ACM Research, що виробляє інструменти для очищення пластин, винайшла власну технологію, яку вона продає китайським фірмам SMIC, YMTC і CXMT, що перебувають у чорному списку США, а також, за деякими даними, західним гігантам SK Hynix і Intel. Доходи компанії за третій квартал 2023 року зросли на 80% порівняно з попереднім роком.

Устаткування для травлення Naura Technology може використовуватися для 28- і 55-нанометрових чипів. Компанія заявила про 35-відсоткове зростання продажів у третьому кварталі 2023 року.

Інші компанії також намагаються замінити коронний виріб ASML — інструменти для ультрафіолетової літографії, необхідні для масштабного виробництва 3-нанометрових чипів. Чанчуньський інститут оптики, точної механіки і фізики та Китайська академія наук, схоже, спільно розробляють технології екстремального ультрафіолету. Компанія Huawei також стверджує, що "вступила в гру" в галузі екстремальної ультрафіолетової літографії, розмістивши на своєму сайті повідомлення про розробку нової технології джерела світла.

Частка китайських постачальників обладнання в продажах китайським ливарним заводам, за деякими оцінками, зросла з 21% у 2021 році до 47% за перші вісім місяців минулого року. Досі зростання в цій галузі відбувалося переважно завдяки інструментам, використовуваним для виробництва 28-нанометрових та інших великих, а не передових напівпровідників.

Ці верстатобудівні компанії напевно продовжать зростання завдяки щедрій державній підтримці. Пекін активізував свої зусилля у виробництві напівпровідників, особливо після 2022 року. Китай прагне до нових досягнень "за будь-яку ціну", — заявив один із представників китайського уряду виданню Financial Times. У 2022 році державні субсидії компанії Huawei подвоїлися порівняно з попереднім роком. Інші компанії, що виробляють обладнання, найімовірніше, отримають аналогічну підтримку.

Відповідь Вашингтона

Вашингтон може сповільнити розвиток цих компаній з виробництва чипів, перекривши їм доступ до західних технологій, капіталу і ноу-хау. Пекін користується відкритістю США, щоб виходити на передові рубежі, і сектор виробництва обладнання для мікросхем не є винятком.

Пекін користується відкритістю США, щоб виходити на передові рубежі, і сектор виробництва обладнання для мікросхем не є винятком

У секторі фінансів, наприклад, західний капітал глибоко пов'язаний з багатьма з цих компаній. Американські інвестори Goldman Sachs, Walden Ventures, Redpoint, Interwest Partners і Bay Partners вклали кошти в Advanced Micro-fabrication Equipment. Компанія ACM Research отримала фінансування від Sycamore Ventures. Naura Technology входить до індексу MSCI China All Shares IMI Robotics Index, що створює ризик того, що американці інвестують у цю компанію через пасивні механізми, такі як пенсійні фонди. Фінансові зв'язки США з китайськими компаніями часто приносять комерційні зв'язки і ноу-хау, такі необхідні для їхнього розвитку.

Ось три способи, за допомогою яких Вашингтон може обмежити комерційні зв'язки, що приносять непропорційну вигоду китайським виробникам обладнання.

По-перше, Сполучені Штати можуть обмежити доступ китайських верстатобудівників до іноземних технологій, занісши кожну фірму, її дочірні підприємства та постачальників до списку Бюро експортного контролю США. Вашингтон також може застосувати до цього списку "Правило про безпосереднє іноземне виробництво". Ці заходи запровадять вимогу про ліцензування будь-яких продажів технологій цим компаніям для купівлі американських технологій або технології, створені з використанням американської інтелектуальної власності. Компанія Shanghai Microelectronics Equipment вже включена до списку Бюро експортного контролю, але Вашингтону варто переконатися, що вона не зможе отримувати західні технології через підставні фірми, застосувавши регуляції до її дочірніх та афілійованих компаній, а також використовуючи "Правило про безпосереднє іноземне виробництво".

По-друге, адміністрація Байдена могла б заборонити американським фахівцям, менеджерам або компаніям, що виробляють мікросхеми, працювати з цими фірмами, щоб запобігти отриманню ними ноу-хау за допомогою своїх повноважень, що стосуються "фізичних і юридичних осіб США". Вашингтон уже використовує ці правила, щоб не дозволяти американцям допомагати у виробництві передових китайських чипів. Та ж логіка може бути застосована до обладнання, необхідного для виробництва напівпровідників.

По-третє, Вашингтон може посилити свої правила щодо вихідних інвестицій у Китай, щоб заблокувати потік американського капіталу в ці компанії. На щастя, проєкт правил Міністерства фінансів забороняє майбутні приватні інвестиції в обладнання для виробництва напівпровідників. Міністерство також може розглянути можливість анулювання наявних американських інвестицій в обладнання для виробництва напівпровідників і заборони на інвестиції у відкриті акціонерні товариства, такі як Naura Technology.

Такий розширений підхід до контролю над напівпровідниками в Китаї зіткнеться з кількома серйозними контраргументами, які варто розглянути.

Один із поширених аргументів проти додаткових заходів контролю над чіпами в Китаї полягає в тому, що нові правила стимулюють Пекін і промисловість до заміни західних технологій і створення внутрішнього ланцюжка поставок. Але наразі це побоювання спірне. Китай уже прискорює процес створення всіх ланок ланцюжка поставок мікросхем усередині країни, особливо з 2022 року. З боку Вашингтона було би помилкою не вживати дій, необхідних для порятунку своєї політики в галузі напівпровідників, вважаючи, що поведінка Пекіна зміниться.

По-друге, деякі аналітики можуть припустити, що розширювати американські регуляції виробництва мікросхем безглуздо, оскільки Китай неминуче досягне самодостатності. Після того як у серпні минулого року Huawei і SMIC представили "проривний" смартфон Mate 60 Pro, китайські пропагандисти просувають наратив про те, що Вашингтону марно чинити опір прогресу Пекіна. Але китайський сектор виробництва мікросхем, як і раніше, потребує західного внеску для прогресу. Посилення контролю може уповільнити рух Китаю до самодостатності.

Після того як у серпні минулого року Huawei і SMIC представили "проривний" смартфон Mate 60 Pro, китайські пропагандисти просувають наратив про те, що Вашингтону марно чинити опір прогресу Пекіна Фото: Huawei

Інші можуть навести протилежний аргумент: оскільки китайські виробники верстатів здатні виготовляти інструменти тільки для застарілих напівпровідників, немає сенсу протистояти їм. Дійсно, китайські верстатобудівники сьогодні відстають від своїх західних конкурентів. Однак китайська промислова політика вже не раз дивувала сторонніх спостерігачів, випереджаючи західних конкурентів у стратегічних ланцюжках постачань — неважливо, йдеться про електромобілі, сонячні батареї чи суднобудування. Немає причин, через які Китай не зможе згодом зробити те саме у сфері виробництва чипів. Краще діяти на випередження, щоб уповільнити розвиток китайського верстатобудування.

Якщо дозволити Китаю витіснити західних виробників верстатів, це може поставити під загрозу ширшу китайську стратегію Вашингтона. У жовтні 2022 року адміністрація Байдена зробила ставку на те, що сповільнення прогресу Китаю у виробництві передових напівпровідників забезпечить технологічну та економічну перевагу Америки над Пекіном на довгі роки. З цієї точки зору буде не зайвим перешкодити Китаю ухилитися від системи експортного контролю.

Про автора

Бен Нун — член Азійського директорату Ради національної безпеки Коаліції Ванденберга. Його роботи публікувалися в журналах Foreign Policy, Hill і Defense One.