Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

"Власти предпочитают скрывать": ВС РФ уронили ракету Х-59 на Белгородскую область, — СМИ

Бомбардировщик, Су-24, фото
Фото: РИА Новости | Самолет Су-24, иллюстративное фото

По словам журналистов, ракета упала в 92 км от границы с Украиной. Российским оккупантам пришлось уничтожать ее на месте.

Related video

ВС РФ уронили боеприпас в Белгородской области. Так, 19 апреля в двух километрах от села Красное в поле была обнаружена ракета Х-59. Об этом сообщает российское медиа ASTRA.

Сообщается, что ракета упала в 92 км от границы с Украиной. Российским оккупантам пришлось уничтожать ее на месте. Разрушений и пострадавших нет.

"Ранее мы насчитали как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле", — отметили журналисты.

Отмечается, что "власти предпочитают это скрывать". Правда, иногда это не удается сделать. Поэтому они называют падения боеприпасов "нештатным сходом".

Белгородская область, ракета, карта Fullscreen
ВС РФ уронили на ракету на Белгородскую область
Фото: Astra

Что такое Х-59

Х-59 — это высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов.

Напомним, 9 апреля также сообщалось, что ВС РФ сбросили авиабомбу ФАБ-1500 на магазин в оккупированном городе на Донбассе. Российский боеприпас упал на продуктовый магазин в оккупированном городе Енакиево Донецкой области, однако не сдетонировал.

Также 2 апреля сообщалось, что ВС РФ "уронили" авиабомбу возле вокзала в захваченном Рубежном. По данным властей Луганской области, вражеский истребитель "не удержал" снаряд в районе железнодорожного вокзала, но количество жертв умалчивается. Уцелевших эвакуировали и держат вместе.