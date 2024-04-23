Угроза Польши и Румынии: будут ли силы НАТО сбивать ракеты в небе над Украиной, — генерал

Экс-командующий польскими силами Вальдемар Скшипчак, считает, что Альянс должен немедленно занять позицию, при которой Путин понимал бы, что каждая ракета, летящая в сторону западных стран, будет сбита.

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На уровне НАТО должно быть принято решение перехватывать в воздушном пространстве Украины те российские ракеты, которые летят в сторону Польши или Румынии. А в Кремле должны будут понять, что любая ракета, летящая в направлении этих стран, будет сбита. Такое мнение высказал в интервью "Укринформ" бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Нарратив НАТО должен быть следующий: предостерегаем Путина, что каждая ракета, которая будет лететь в нашу сторону, будет сбита. Мы говорим, что защищаем себя, и в рамках этой защиты сбиваем ракеты, которые летят в направлении, например, Польши или Румынии", — отметил генерал.

При этом военачальник уточнил, что Альянс не должен подавать это так, будто помогает Украине сбивать российские ракеты, чтобы не вдаваться в дискуссию с Москвой о якобы втягивании Запада в третью мировую войну. Речь идти должна именно о защите территории стран блока НАТО.

Скшипчак убежден, что политическое решение по данному вопросу должно быть принято немедленно, поскольку на кону вопрос о коллективной безопасности всего Альянса. Кроме того, это решение также будет отвечать интересам Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля высказался о двойных стандартах в политике в контексте перехвата силами НАТО иранских ракет, которые были выпущены по Израилю. По словам главы государства западные союзники показали всю свою мощь, когда им нужно было уничтожить все, "что летело на головы израильтянам", хотя Израиль не является членом Североатлантического альянса.