Массированные обстрелы Донеччины: из-за атак ВС РФ есть жертвы среди гражданских (фото)

По данным правоохранителей, ночью захватчики сбросили на Селидово авиабомбы УМПБ Д-30СМ, что привело к повреждению частных домов. Также враг активно применял артиллерию и зенитные ракеты С-300.

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За последние сутки российские оккупационные войска нанесли 1691 удар по Донецкой области, в результате чего двое мирных жителей погибли, еще один — ранен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Наибольшим обстрелам подверглись восемь населенных пунктов Донецкой области:

Красногоровка;

Новогродовка;

Селидово;

Украинск;

поселки Острое и Кураховка;

села Галициновка и Новоалександровка.

"В результате артиллерийских обстрелов в Красногоровке погибла женщина, поврежден частный дом. Еще одно гражданское лицо войска РФ убили в Новоалександровке", — говорится в сообщении.

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В Нацполиции уточнили, что враг сбрасывал авиабомбы, обстреливал украинские города с помощью ЗРК "С-300" и другой артиллерии.

"Повреждены 27 гражданских объектов — 11 жилых домов, промышленные объекты, учебное заведение", — отметили в полиции.

Правоохранители также сообщили, что около 4:20 в ночь на 23 апреля оккупанты сбросили на Селидово авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ".

"Разрушениям подверглись по меньшей мере 11 частных домов, гараж и автомобиль. Информации о пострадавших не поступало", — уточнили в пресс-службе.

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Напомним, российские оккупанты атаковали мирные города Украины в ночь на 23 апреля. Противник использовал во время обстрелов как дроны, так и ракеты. По данным Воздушных сил, противник запустил по Украине 16 ударных беспилотников и практически все из них удалось перехватить в пределах четырех областей. Взрывы прогремели и в столице.

22 апреля во время воздушной тревоги в Харькове российские оккупанты атаковали телевизионную инфраструктуру города. Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате обстрела телебашни есть перебои с сигналом цифрового телевидения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар произошел как раз накануне его разговора с президентом США Джо Байденом.