Масовані обстріли Донеччини: через атаки ЗС РФ є жертви серед цивільних (фото)
За даними правоохоронців, вночі загарбники скинули на Селидове авіабомби УМПБ Д-30СМ, що призвело до пошкодження приватних будинків. Також ворог активно застосовував артилерію та зенітні ракети С-300.
За останню добу російські окупаційні війська завдали 1691 удар по Донецькій області, внаслідок чого двоє мирних мешканців загинули, ще одного — поранено. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Найбільших обстрілів зазнали вісім населених пунктів Донеччини:
- Красногорівка;
- Новогродівка;
- Селидове;
- Українськ;
- селища Гостре та Курахівка;
- села Галицинівка та Новоолександрівка.
"Внаслідок артилерійських обстрілів у Красногорівці загинула жінка, пошкоджено приватну оселю. Ще одну цивільну особу війська РФ вбили у Новоолександрівці", — йдеться у повідомленні.Важливо
У Нацполіції уточнили, що ворог скидав авіабомби, обстрілював українські міста за допомогою ЗРК "С-300" та іншої артилерії.
"Пошкоджено 27 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, промислові об’єкти, навчальний заклад", — зазначили у поліції.
Правоохоронці також повідомили, що близько 4:20 у ніч на 23 квітня окупанти скинули на Селидове авіабомби "УМПБ Д-30 СМ".
"Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних будинків, гараж і автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило", — уточнили у пресслужбі.
Нагадаємо, російські окупанти атакували мирні міста України в ніч на 23 квітня. Противник використовував під час обстрілу як дрони, так і ракети. За даними Повітряних сил, противник запустив по Україні 16 ударних безпілотників і практично всі з них вдалося перехопити в межах чотирьох областей. Вибухи пролунали і в столиці.
22 квітня під час повітряної тривоги в Харкові російські окупанти атакували телевізійну інфраструктуру міста. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілу телевежі є перебої із сигналом цифрового телебачення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар відбувся якраз напередодні його розмови з президентом США Джо Байденом.