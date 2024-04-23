Масовані обстріли Донеччини: через атаки ЗС РФ є жертви серед цивільних (фото)

За даними правоохоронців, вночі загарбники скинули на Селидове авіабомби УМПБ Д-30СМ, що призвело до пошкодження приватних будинків. Також ворог активно застосовував артилерію та зенітні ракети С-300.

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За останню добу російські окупаційні війська завдали 1691 удар по Донецькій області, внаслідок чого двоє мирних мешканців загинули, ще одного — поранено. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Найбільших обстрілів зазнали вісім населених пунктів Донеччини:

Красногорівка;

Новогродівка;

Селидове;

Українськ;

селища Гостре та Курахівка;

села Галицинівка та Новоолександрівка.

"Внаслідок артилерійських обстрілів у Красногорівці загинула жінка, пошкоджено приватну оселю. Ще одну цивільну особу війська РФ вбили у Новоолександрівці", — йдеться у повідомленні.

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У Нацполіції уточнили, що ворог скидав авіабомби, обстрілював українські міста за допомогою ЗРК "С-300" та іншої артилерії.

"Пошкоджено 27 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, промислові об’єкти, навчальний заклад", — зазначили у поліції.

Правоохоронці також повідомили, що близько 4:20 у ніч на 23 квітня окупанти скинули на Селидове авіабомби "УМПБ Д-30 СМ".

"Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних будинків, гараж і автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило", — уточнили у пресслужбі.

Руйнування на Донеччині після російського удару Руйнування на Донеччині після російського удару Руйнування на Донеччині після російського удару Руйнування на Донеччині після російського удару

Нагадаємо, російські окупанти атакували мирні міста України в ніч на 23 квітня. Противник використовував під час обстрілу як дрони, так і ракети. За даними Повітряних сил, противник запустив по Україні 16 ударних безпілотників і практично всі з них вдалося перехопити в межах чотирьох областей. Вибухи пролунали і в столиці.

22 квітня під час повітряної тривоги в Харкові російські окупанти атакували телевізійну інфраструктуру міста. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілу телевежі є перебої із сигналом цифрового телебачення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар відбувся якраз напередодні його розмови з президентом США Джо Байденом.