"Люди истощаются": командир НГУ назвал условие для ротаций военных

Александр Пивненко заявил, что рекрутинг и мобилизация должны продолжаться параллельно. Уже через несколько месяцев число желающих пойти служить в армию вырастет.

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Без мобилизации Украина не сможет проводить ротации войск. Необходимо пополнять Силы обороны новыми людьми. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, наблюдается нехватка людей в НГУ, ведь полномасштабная война продолжается.

"Не будет мобилизации – не будет ротации. Без нее люди истощаются. Ни одно подразделение не может два-три года воевать в обороне. Особенно если стоит на направлении, которое интересно противнику", – сказал Пивненко.

Он также отметил, что бойцы, которые долго воюют, сильно устают, а потому их нужно кем-то менять. При этом сейчас ротации происходят благодаря внутренним перемещениям и рекрутингу. Однако полноценная ротация станет возможна, когда "будет мобилизация".

"Командиры просто морально устают. Их нужно менять. Я уж не говорю о бойцах", — сказал Пивненко.

Он также заявил, что рекрутинг может заменить мобилизацию, но не сейчас. Система не может перестроиться так быстро, а потому два процесса должны происходить параллельно. Пивненко считает, что через несколько месяцев число желающих пойти служить в армию вырастет.

"К сожалению, с информационными спецоперациями противник тоже работает постоянно. Этот негатив дает свой результат, люди просто боятся уходить в армию. Они думают, что уже завтра их без подготовки бросят куда-нибудь на сложное Авдеевское направление, и они там погибнут", — сказал командующий НГУ.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что если удастся найти 20-30 тысяч мужчин в возрасте 25 лет готовых к службе, то это будет хорошо. Он отметил, что человек в возрасте 18 лет может быть мобилизован только после прохождения базовой военной подготовки.