"Люди виснажуються": командир НГУ назвав умову для ротацій військових

Олександр Півненко заявив, що рекрутинг і мобілізація мають тривати паралельно. Уже через кілька місяців кількість охочих піти служити в армію зросте.

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Без мобілізації Україна не зможе проводити ротації військ. Необхідно поповнювати Сили оборони новими людьми. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За його словами, спостерігається нестача людей у НГУ, адже повномасштабна війна триває.

"Не буде мобілізації — не буде ротації. Без неї люди виснажуються. Жоден підрозділ не може два-три роки воювати в обороні. Особливо якщо стоїть на напрямку, який цікавий противнику", — сказав Півненко.

Він також зазначив, що бійці, які довго воюють, сильно втомлюються, а тому їх потрібно кимось міняти. При цьому зараз ротації відбуваються завдяки внутрішнім переміщенням і рекрутингу. Однак повноцінна ротація стане можлива, коли "буде мобілізація".

"Командири просто морально втомлюються. Їх потрібно міняти. Я вже не кажу про бійців", — сказав Півненко.

Він також заявив, що рекрутинг може замінити мобілізацію, але не зараз. Система не може перебудуватися так швидко, а тому два процеси мають відбуватися паралельно. Півненко вважає, що через кілька місяців кількість охочих піти служити в армію зросте.

"На жаль, з інформаційними спецопераціями противник теж працює постійно. Цей негатив дає свій результат, люди просто бояться йти в армію. Вони думають, що вже завтра їх без підготовки кинуть кудись на складний Авдіївський напрямок, і вони там загинуть", — сказав командувач НГУ.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що якщо вдасться знайти 20-30 тисяч чоловіків віком 25 років готових до служби, то це буде добре. Він зазначив, що людина у віці 18 років може бути мобілізована тільки після проходження базової військової підготовки.