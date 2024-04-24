"Бросались утром на наши позиции": ВСУ отбили бронештурм россиян под Тернами (фото)

Украинские защитники сперва подбили танк, а затем справились с пехотой, которая спешилась из 3-х БМП. В Генштабе сообщают об отражении 19 вражеских атак на Лиманском направлении.

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В Донецкой области ВС РФ попытались штурмовать позиции Сил обороны Украины под Тернами. Украинские защитники отбили штурм и уничтожили вражескую пехоту. Об этом в своем телеграмм-канале "Офицер+" 23 апреля рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Силами танчика и 3 БМП п**ары бросались утром на наши позиции под Тернами, танчик с тралом сразу подбили, бехи с перепугу убежали, бросив десант, который впоследствии стал удобрением для наших полей", — проинформировал военный.

На другом телеграм-канале "Говорят Снайпер", который ведет доброволец 24 ОШБр Станислав Бунятов, выложены фотографии с поля боя под Тернами с подбитым российским танком и уничтоженной вражеской пехотой.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 24 апреля сообщалось, что на Лиманском направлении Силами обороны отражено 19 атак в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполовка Донецкой области.

Напомним, что 23 апреля на Херсонщине в Олешковской общине в селе Казачьи Лагери украинские защитники установили украинский флаг на городской водонапорной башне.

Также 23 апреля сообщалось, что бойцы ВСУ готовятся к боям в самом городе Часов Яр, поскольку россияне приблизились вплотную к населенному пункту.