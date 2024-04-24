"Кидалися зранку на наші позиції": ЗСУ відбили бронештурм росіян під Тернами (фото)

Українські захисники спершу підбили танк, а потім впоралися з піхотою, яка спішилася з 3-х БМП. У Генштабі повідомляють про відбиття 19 ворожих атак на Лиманському напрямку.

Related video

На Донеччині ЗС РФ спробували штурмувати позиції Сил оборони України під Тернами. Українські захисники відбили штурм і знищили ворожу піхоту. Про це у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" 23 квітня розповів лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Силами танчика та 3 БМП п**ари кидались зранку на наші позиції під Тернами, танчик з тралом одразу підбили, бехи з переляку повтікали, кинувши десант, який згодом став добривом для наших полів", — проінформував військовий.

На іншому телеграм-каналі "Говорять Снайпер", який веде доброволець 24 ОШБр Станіслав Бунятов, викладено світлини з поля бою під Тернами з підбитим російським танком і знищеною ворожою піхотою.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 квітня повідомлялося, що на Лиманському напрямку Силами оборони відбито 19 атак в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.

Нагадаємо, що 23 квітня на Херсонщині в Олешківській громаді в селі Козачі Лагері українські захисники встановили український прапор на міцевій водонапірній вежі.

Також 23 квітня повідомлялося, що бійці ЗСУ готуються до боїв у самому місті Часів Яр, оскільки росіяни наблизилися впритул до населеного пункту.