Ночная атака БПЛА: в Липецке поврежден металлургический комбинат, — СМИ

Ночью два дрона врезались в здание кислородной станции Новолипецкого металлургического комбината. Они обеспечивают необходимым количеством сжатого воздуха соответствующие производства.

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Два кислородных блока остановили на Новолипецком металлургическом комбинате после атаки БПЛА. Подробности в Telegram сообщает ASTRA.

В результате удара было разрушено здание кислородной станции. Ночью два дрона врезались в здание кислородной станции НЛМК.

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Сооружение было частично разрушено, остановлены два кислородных блока комбината. О количестве пострадавших неизвестно. Главная задача кислородных станций на металлургических производствах — обеспечение необходимым количеством сжатого воздуха соответствующих производств.

Удар БПЛА по Липецку и другим регионам РФ

Липецк и другие регионы РФ подверглись 24 апреля ударам. Губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram заявил о том, что Украина предприняла попытку нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне города. Власти решили не включать системы оповещения в населенном пункте. Эвакуация населения была проведена только на территории падения БПЛА.

В Смоленской области топливно-энергетические объекты якобы подверглись атакам беспилотников. Российские власти обвинили Украину в атаке, отметив, что комплексы ПВО работали по воздушным целям. Очевидцы утверждали, что во время удара прозвучали по меньшей мере 4-5 взрывов.

Напомним, 24 апреля энергетики ДТЭК в Одессе возвращают свет после атаки РФ утром. По словам мэра Геннадия Труханова, взрывной волной повреждено до 30 жилых домов. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет всем жителям Одессы.