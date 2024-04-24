Нічна атака БПЛА: у Липецьку пошкоджено металургійний комбінат, — ЗМІ

Уночі два дрони врізалися в будівлю кисневої станції Новолипецького металургійного комбінату. Вони забезпечують необхідною кількістю стисненого повітря відповідних виробництв.

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Два кисневі блоки зупинили на Новолипецькому металургійному комбінаті після атаки БПЛА. Подробиці у Telegram повідомляє ASTRA.

Внаслідок удару було зруйновано будівлю кисневої станції. Уночі два дрони врізалися в будівлю кисневої станції НЛМК.

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ЗС РФ завдали ударів по Одесі: частина міста залишилася без світла, — соцмережі (відео)

Споруду було частково зруйновано, зупинено два кисневі блоки комбінату. Щодо кількості постраждалих невідомо. Головне завдання кисневих станцій на металургійних виробництвах — забезпечення необхідною кількістю стисненого повітря відповідних виробництв.

Удар БПЛА по Липецьку та іншим регіонам РФ

Липецьк та інші регіони РФ зазнали 24 квітня ударів. Губернатор регіону Ігор Артамонов у Telegram заявив про те, що Україна здійснила спробу завдати удару по інфраструктурі в промисловій зоні міста. Влада вирішила не вмикати системи оповіщення у населеному пункті. Евакуація населення була проведена тільки на території падіння БПЛА.

У Смоленській області паливо-енергетичні об'єкти нібито зазнали атак безпілотників. Російська влада звинуватила Україну в атаці, зазначивши, що комплекси ППО працювали по повітряних цілях. Очевидці стверджували, що під час удару пролунали щонайменше 4-5 вибухів.

Нагадаємо, 24 квітня енергетики ДТЕК в Одесі повертають світло після атаки РФ зранку. За словами мера Геннадія Труханова, вибуховою хвилею пошкодило до 30 житлових будинків. Енергетики роблять усе можливе, аби повернути світло усім мешканцям Одеси.