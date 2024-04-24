Десятки тысяч рейсов: РФ подозревают в глушении GPS над Балтикой и в Великобритании, — СМИ

По словам журналистов, примерно у 46 000 рейсов были сложности с навигационными данными над Балтийским морем с августа по март.

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Россию подозревают в организации атак в области радиоэлектронной борьбы: глушились GPS-данные тысяч рейсов коммерческих авиакомпаний в Европе. Об этом пишет Newsweek.

В прошлый понедельник британские СМИ опубликовали отчет, согласно которому, с августа у почти 3800 рейсов, летевших в или из аэропортов Великобритании, были блокированы сигналы GPS. Десятки тысяч самолетов, пролетавших над Балтийским морем, постигла та же участь примерно за тот же период времени.

Анализ, проведенный интернет-ресурсом GPSJAM.org, показал, что около 46 000 рейсов столкнулись со сложностями в навигационных данных над Балтийским морем с августа по март. Однако пока неясно, как именно к этому причастна Россия, если причастна вообще.

У британского военного самолета, на борту которого находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс, были заглушены сигналы GPS во время перелета под Калининградом в марте 2024 года. В британском правительстве тогда заявили, что у самолета были сложности с GPS при перелете недалеко от Калининграда, и что это не было похоже на обычное явление.

Сообщается, что к направлениям с самой высокой вероятностью блокирования GPS относятся Польша, Латвия, Литва, Эстония и некоторые районы Финляндии. Турция, хотя у нее и нет выхода в Балтийское море, все же расположена относительно близко к зоне боестолкновений в Черном море. И потому считается зоной повышенного риска.

Блокировка сигналов GPS в самолетах

Неточные данные GPS представляют потенциальную угрозу безопасности лайнеров: ведь эта система упрощает навигацию путем отслеживания географического места. Но практический риск помех GPS для безопасности полетов минимален, потому что самолеты, особенно коммерческие, оснащены несколькими дополнительными системами навигации.

Помехи и "спуфинг", которые искажают сигналы путем отправки фальшивых данных спутникам, считаются разновидностью РЭБ. Эта практика не ограничивается предполагаемыми российскими атаками. По данным израильского издания Haaretz, военные ЦАХАЛ широко использовали такую практику, пытаясь предотвратить атаки дронов во время продолжающегося израильско-палестинского конфликта.

Считается, что Россия инвестирует значительные ресурсы в разработку РЭБ для Калининградской области.

Напомним, что ВМС Швеции призвали НАТО вмешаться и обвинили РФ в подавлении GPS.

Также сообщалось, что в Украине создали автономный разведывательный дрон WarDog, которому не страшен РЭБ.