Стонут от артиллерии и ненавидят дроны ВСУ: Братчук о положении ВС РФ в Крынках

По словам представителя Одесской ОВА, противник продолжает попытки штурмов левобережья Днепра в Херсонской области, однако они заканчиваются провалом. Многое также зависит от погодных условий.

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Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области, пока противник осуществляет попытки штурмов. Деталями по этому поводу поделился представитель Одесской ОВА, а также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, противник не оставляет попыток взять под свой контроль украинские позиции и тем самым выгнать оттуда бойцов ВСУ. В то же время, успехов у оккупантов на этом направлении нет.

"Россияне каждый день пытаются отправлять штурмовые группы, которые являются небольшими по составу, в Крынки. В течение суток таких штурмовых действий было 4. Пока погода влияет на использование дронов с обеих сторон. Использование дронов является нашим преимуществом на этих плацдармах, но основой является мужество наших морских пехотинцев. Продолжается контрбатарейная борьба. Артиллерия так мощно работает, что в радиоперехвате враг стонет от работы нашей артиллерии, и наши дроны они также ненавидят", — заявил Сергей Братчук.

Отдельно было отмечено, что на росийских десантников положили функцию "зачистки" населенного пункта Крынки от украинских военных, однако получается у них плохо. Кроме того, противник вообще не использует там технику.

"Людей у ​​них не хватает, поэтому они вынуждены идти к российским мотострелкам, предлагая им деньги. Чтобы они шли в состав штурмовой группы, то есть вроде бы "штурмует десантура", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, 24 апреля военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напомнил, что прошло чуть больше года с тех пор, как на левом берегу Днепра начался процесс расширения плацдарма Сил обороны Украины. По его словам, несмотря на значительный военный потенциал ВС РФ не смогли взять под свой контроль Крынки. Более того, украинские бойцы расширяют плацдарм.