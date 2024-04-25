Стогнуть від артилерії і ненавидять дрони ЗСУ: Братчук про становище ЗС РФ у Кринках

За словами представника Одеської ОВА, противник продовжує спроби штурмів лівобережжя Дніпра в Херсонській області, однак вони закінчуються провалом. Багато що також залежить від погодних умов.

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Українські захисники продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра Херсонської області, поки противник здійснює спроби штурмів. Деталями з цього приводу поділився представник Одеської ОВА, а також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, противник не полишає спроб узяти під свій контроль українські позиції і тим самим вигнати звідти бійців ЗСУ. Водночас успіхів в окупантів на цьому напрямку немає.

"Росіяни щодня намагаються відправляти штурмові групи, які є невеликими за складом, у Кринки. Протягом доби таких штурмових дій було 4. Поки що погода впливає на використання дронів з обох сторін. Використання дронів є нашою перевагою на цих плацдармах, але основою є мужність наших морських піхотинців. Триває контрбатарейна боротьба. Артилерія так потужно працює, що в радіоперехопленні ворог стогне від роботи нашої артилерії, і наші дрони вони також ненавидять", — заявив Сергій Братчук.

Окремо було зазначено, що на російських десантників поклали функцію "зачистки" населеного пункту Кринки від українських військових, однак виходить у них погано. Крім того, противник взагалі не використовує там техніку.

"Людей у них не вистачає, тому вони змушені йти до російських мотострільців, пропонуючи їм гроші. Щоб вони йшли до складу штурмової групи, тобто начебто "штурмує десантура", — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, 24 квітня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко нагадав, що минуло трохи більше ніж рік відтоді, як на лівому березі Дніпра почався процес розширення плацдарму Сил оборони України. За його словами, попри значний військовий потенціал ЗС РФ не змогли взяти під свій контроль Кринки. Ба більше, українські бійці розширюють плацдарм.