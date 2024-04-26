Втрое превосходят: РФ перебрасывает дополнительные резервы на Покровское направление, — Defense Express

По словам аналитика Сергея Згурца, оккупанты пытаются продвигаться в Очеретино и в западном направлении в сторону населенного пункта Прогресс.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали перебрасывать дополнительные резервы на Покровское направление в Донецкой области. Об этом в прямом эфире телеканала "Эспрессо" сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

В частности он назвал ситуацию на Покровском направлении самой сложной.

"Враг стремится продвигаться в Очеретино и на запад в сторону населенного пункта Прогресс. На этом направлении враг имеет трехкратное преимущество в живой силе. Он перебрасывает туда свои резервы. Там даже появляются первые части новосформированной 27-й дивизии армии РФ. То есть основные усилия враг бросает на Очеретино, и прежде всего на расширение вклинения", — пояснил Згурец.

К тому же он отметил, что бои не прекращаются в населенном пункте Новокалиново и в районе Новобахмутовки. "Враг зашел в Новобахмутовку. Эти два населенных пункта расположены к северу и к югу от Очеретино", — подчеркнул эксперт.

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ВС РФ продвинулись в два населенных пункта Донецкой области, — DeepState (карты)

Вместе с этим Згурец добавил, что россияне стремятся усложнить контратаки Вооруженных сил Украины, которые могут перерезать это вклинение По словам эксперта, сейчас украинские защитники проводят оборонительные действия. Однако если у российских военных и дальше будет преимущество и представители украинского военного командования учтут потенциальные риски и последствия, не стоит исключать решение об отводе войск ВСУ на вторую линию обороны, которая идет вдоль водных преград.

Для украинских защитников некоторые тактические угрозы создает участок от Очеретино. Ситуация существенно будет зависеть от наличия резервов, артиллерии и понимания особенности обороны на указанном участке, сделал вывод Сергей Згурец.

8 апреля стало известно, что российская армия существенно усилила наступление на Донбассе. Особенно это касается направления Часового Яра.

Также 14 марта военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что ВС РФ уничтожили две пусковые установки М901 зенитно-ракетной батареи Patriot и несколько зенитных ракет MIM-104. В результате этого погибли 9 бойцов ВСУ.