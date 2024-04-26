Втричі переважають: РФ перекидає додаткові резерви на Покровський напрямок, — Defense Express

За словами аналітика Сергія Згурця, окупанти намагаються просуватися в Очеретиному та у західному напрямку в бік населеного пункту Прогрес.

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Збройні сили Російської Федерації почали перекидати додаткові резерви на Покровський напрямок у Донецькій області. Про це в прямому етері телеканалу "Еспресо" повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Зокрема він назвав ситуацію на Покровському напрямку найскладнішою.

"Ворог прагне просуватися в Очеретиному й на захід в бік населеного пункту Прогрес. На цьому напрямку ворог має трикратну перевагу в живій силі. Він перекидає туди свої резерви. Там навіть з'являються перші частини новосформованої 27-ї дивізії армії РФ. Тобто основні зусилля ворог кидає на Очеретине, і насамперед на розширення вклинення", — пояснив Згурець.

До того ж він наголосив, що бої не припиняються у населеному пункті Новокалинове та в районі Новобахмутівки. "Ворог зайшов у Новобахмутівку. Ці два населені пункти розташовані на північ і на південь від Очеретиного", — підкреслив експерт.

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ЗС РФ просунулися в два населені пункти Донецької області, — DeepState (карти)

Разом з цим Згурець додав, що росіяни прагнуть ускладнити контратаки Збройних сил України, які можуть перерізати це вклинення За словами експерта, зараз українські захисники проводять оборонні дії. Однак якщо у російських військових і далі буде перевага і представники українського військового командування врахують потенційні ризики та наслідки, не варто виключати рішення про відведення військ ЗСУ на другу лінію оборони, яка йде вздовж водних перешкод.

Для українських захисників деякі тактичні загрози створює ділянка від Очеретиного. Ситуація суттєво буде залежати від наявності резервів, артилерії та розуміння особливості оборони на вказаній ділянці, зробив висновок Сергій Згурець.

8 квітня стало відомо, що російська армія суттєво посилила наступ на Донбасі. Особливо це стосується напрямку Часового Яру.

Також 14 березня військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ЗС РФ знищили дві пускові установки М901 зенітно-ракетної батареї Patriot та декілька зенітних ракет MIM-104. Внаслідок цього загинули 9 бійців ЗСУ.