Боец принес с собой комплект военной амуниции с шевроном "Груз 200 — мы вместе".

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В России во время встречи со школьниками на"Уроке мужества" отличился российский оккупант. Он предложил ученикам примерить военное снаряжение с не очень оптимистичной и недетской надписью. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Инцидент произошел в Карельской школе. Российский оккупант пришел на встречу с детьми. В музее воинской славы школы №2 города Костомукша участник "СВО" провел урок для кадетов-десятиклассников, на котором на детей надели бронежилеты с шевроном "Груз 200 — мы вместе".

"Боец принес с собой комплект военной амуниции, показал содержимое медицинского комплекта, позволил ребятам на практике ощутить на себе часть солдатской ноши, принять участие в импровизированной эвакуации раненого с поля боя", — восторженно рассказали об уроке в фонде "Защитники Отечества", представители которого организовали встречу бойца с детьми.

Напомним, что в Украине бойцы ВСУ подстрелили куратора "Синего кита" из РФ. Тот подлечился и проводит "Уроки мужества" в российских школах.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму школьники донесли на учительницу за песню на украинском языке, которую она спела в автобусе. Женщину задержали и заставили извиняться на камеру