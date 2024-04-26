В Росії окупант на "уроці мужності" в школі запропонував дітям побути "вантажем 200" (фото)

Боєць приніс із собою комплект військової амуніції з шевроном "Груз 200 — мы вместе".

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В Росії під час зустрічі з школярами на "Уроці мужності" відзначився російський окупант. Він запропонував учням приміряти військове спорядження з не дуже оптимістичним і недитячим написом. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Інцидент стався в Карельській школі. Російський окупант прийшов на зустріч з дітьми. У музеї військової слави школи №2 міста Костомукша учасник "СВО" провів урок для кадетів-десятикласників, на якому на дітей одягли бронежилети з шевроном "Груз 200 — мы вместе".

"Боєць приніс із собою комплект військової амуніції, показав вміст медичного комплекту, дозволив хлопцям на практиці відчути на собі частину солдатської ноші, взяти участь у імпровізованій евакуації пораненого з поля бою", — захоплено розповіли про урок у фонді "Захисники Вітчизни", представники якого організували зустріч бійця з дітьми.

Нагадаємо, що в Україні бійці ЗСУ підстрелили куратора "Синього кита" з РФ. Той підлікувався і проводить "Уроки мужності" в російських школах.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму школярі донесли на вчительку за пісню українською мовою, яку вона заспівала у автобусі. Жінку затримали та змусили вибачатися на камеру.