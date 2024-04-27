ВС РФ задействовали 4 бригады в Очеретино: ВСУ пытаются их выбить, — ОСУВ "Хортица"

Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращения контроля над Очеретино, говорят в командовании.

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Российские оккупанты пытаются продвигаться в районе Очеретино в Донецкой области. Впрочем, часть, где они сейчас находятся, находится под огневым контролем ВСУ. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, ситуация в населенном пункте контролируется подразделениями Сил обороны.

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"Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Чтобы развить этот тактический успех в районе Очеретино для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг задействовал на этом направлении четыре бригады ВС РФ", — сказал Назар Волошин.

Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что сейчас Силы обороны принимают все возможные меры, чтобы стабилизировать обстановку на Авдеевском направлении и вернуть контроль над Очеретино. С этой целью также задействованы дополнительные силы и средства из резерва.

Напомним, что 22 апреля ВС РФ подняли флаг РФ над зданием Очеретинской ВГА. На следующий день депутат Дружковского горсовета Николай Довбня рассказал о быстром продвижении россиян из Авдеевки в Покровск.