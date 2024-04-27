ЗС РФ задіяли 4 бригади в Очеретиному: ЗСУ намагаються їх вибити, — ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони вживають заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним, кажуть в командуванні.

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Російські окупанти намагаються просуватися в районі Очеретиного на Донеччині. Втім, частина, де вони зараз перебувають, знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, ситуація в населеному пункті контролюється підрозділами Сил оборони.

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"Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої. Щоб розвинути цей тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву нашої оборони, ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади ЗС РФ", — сказав Назар Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що зараз Сили оборони вживають усіх можливих заходів, щоб стабілізувати обстановки на Авдіївському напрямку та повернути контроль над Очеретиним. З цією метою також задіяні додаткові сили та засоби з резерву.

Нагадаємо, що 22 квітня ЗС РФ підняли прапор РФ над будівлею Очеретинської ВЦА. Наступного дня депутат Дружківської міськради Микола Довбня розповів про швидке просування росіян із Авдіївки до Покровська.