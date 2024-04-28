Убитыми в Германии украинцы оказались военными на реабилитации, — нардеп (фото)

По информации журналистов, нападавшим оказался местный Z-патриот, который открыто поддерживал российскую агрессию. У военных были серьезные ранения конечностей, поэтому они не смогли себя защитить.

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В немецком городке Мурнау (земля Бавария) россиянин убил двух украинских граждан, которые оказались военнослужащими, проходившими лечение. Подозреваемого задержали, но свидетелей все еще опрашивают. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По данным местной полиции, инцидент произошел вечером в субботу, 27 апреля, на территории торгового центра.

Сообщалось, что от тяжелых травм 36-летний мужчина скончался на месте, еще один 23-летний украинец умер в больнице в тот же вечер, хотя и были предприняты экстренные реанимационные мероприятия.

В ходе розыска тем же вечером неподалеку от места преступления был задержан 57-летний подозреваемый, оказавшийся гражданином РФ.

Правоохранители Германии на месте трагедии

Оба украинца жили в районе Гармиш-Партенкирхен.

"Дальнейшее расследование по подозрению в двойном убийстве проходит под руководством прокуратуры Мюнхена. Она уже направила в суд ходатайство об аресте подозреваемого, которое будет рассмотрено в воскресенье", — сообщили в полиции.

По словам украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко, нападавшим был местный Z-патриот, который открыто поддерживал российскую агрессию и демонстративно носил соответствующую символику.

У военных были серьезные ранения конечностей, поэтому они не смогли дать отпор.

По данным властей Германии, в стране находится 1,1 миллиона граждан Украины, которые приехали с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что в конце февраля в Дюссельдорфе зарезали двух украинских баскетболистов, игравших за местный клуб.

Также сообщалось, что 26 апреля стало известно, что в Варшаве жестоко избили украинца и похитили у него 400 000 евро.