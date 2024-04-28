Убиті в Німеччині українці виявилися військовими на реабілітації, — нардеп (фото)

За інформацією журналістів, нападником виявився місцевий Z-патріот, який відкрито підтримував російську агресію. У військових були серйозні поранення кінцівок, тому вони не змогли себе захистити.

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У німецькому містечку Мурнау (земля Баварія) росіянин убив двох українських громадян, які виявилися військовослужбовцями, що проходили лікування. Підозрюваного затримали, але свідків усе ще опитують. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

За даними місцевої поліції, інцидент стався ввечері в суботу, 27 квітня, на території торгового центру.

Повідомлялося, що від важких травм 36-річний чоловік помер на місці, ще один 23-річний українець помер у лікарні того ж вечора, хоча й було вжито екстрених реанімаційних заходів.

Під час розшуку того ж вечора неподалік від місця злочину було затримано 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином РФ.

Правоохоронці Німеччини на місці трагедії

Обидва українці жили в районі Гарміш-Партенкірхен.

"Подальше розслідування за підозрою в подвійному вбивстві відбувається під керівництвом прокуратури Мюнхена. Вона вже направила до суду клопотання про арешт підозрюваного, яке буде розглянуто в неділю", — повідомили в поліції.

За словами українського військового журналіста Андрія Цаплієнка, нападником був місцевий Z-патріот, який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив відповідну символіку. У військових були серйозні поранення кінцівок, тому вони не змогли дати відсіч.

За даними влади Німеччини, у країні перебуває 1,1 мільйона громадян України, які приїхали з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що наприкінці лютого в Дюссельдорфі зарізали двох українських баскетболістів, які грали за місцевий клуб.

Також повідомлялося, що 26 квітня стало відомо, що у Варшаві жорстоко побили українця і викрали в нього 400 000 євро.