Могут передать ВСУ: США купили более 80 советских истребителей у Казахстана, — СМИ

По словам журналистов, Астана выставила на аукцион 117 советских истребителей-бомбардировщиков, среди которых МиГ-31, МиГ-27, МиГ-29 и Су-24 70-80-х годов выпуска. Все самолеты в рабочем состоянии, а их модернизация считается экономически невыгодной.

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В октябре прошлого года Казахстан решил выставить на аукцион 117 старых советских самолетов. Теперь известно, что 81 из них купили Соединенные Штаты через посредников. Об этом пишет Kyiv Independent.

Астана на протяжении нескольких последних лет постепенно заменяла парк своих устаревающих самолетов советской сборки современными версиями, такими как многоцелевой Су-30. Велись и переговоры с западными производителями.

В октябре прошлого года правительство страны выставило 117 советских истребителей-бомбардировщиков на аукцион. Среди прочего: МиГ-31, МиГ-27, МиГ-29 и Су-24 70-80-х годов. Заявленная сумма продажи — 1 млрд тенге (1,5 млн долларов).

Самолеты были в рабочем состоянии, а их модернизация считалась экономически невыгодной. О причинах покупки Соединенными Штатами не сообщалось, но все упомянутые разновидности самолетов используются в войне в Украине. Поэтому, по словам журналистов, вероятно, что в конечном итоге они и окажутся в распоряжении Киева. Предполагается, что они пойдут на запчасти или будут использоваться как приманки на аэродромах.

Напомним, что на днях замминистра обороны США по закупкам Билл Лаплант сообщил, что за время войны ВСУ применили ряд успешных инноваций. Многие западные вооружения снимались и устанавливались на украинскую авиацию. По его словам, пилоты управляют западными ракетами, по сути, с iPad.

Также сообщалось, что российский производитель "Ланцетов" отчитался о сотнях применений барражирующщего боеприпаса по танкам и артиллерии Украины.