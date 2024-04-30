Истребитель AV-8B Harrier, бывший краеугольным камнем авиации Корпуса морской пехоты США на протяжении почти четырех десятилетий, вскоре отправится в последний полет.

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Благодаря уникальной способности к вертикальному взлету и посадке Harrier играл ключевую роль в операциях США, начиная с войны в Персидском заливе и заканчивая противодействием угрозе беспилотников над Красным морем.

Фокус перевел статью Хоупа Ходж Сека об истребителе Harrier и его наследии.

Хотя Корпус морской пехоты переводит последних пилотов на F-35B, наследие Harrier — универсальность и адаптивность в боевых и кризисных ситуациях — продолжает жить, знаменуя собой эпоху огромного прогресса в технологии и тактике военной авиации.

Конец эпохи: AV-8B Harrier готовится к последней миссии

За почти 40 лет службы истребитель AV-8B Harrier оказывал непосредственную поддержку с воздуха вооруженным силам, воюющим против Саддама Хусейна в Кувейте, перехватывал беспилотники хуситов над Красным морем и даже сыграл главную роль в легендарном судебном процессе против корпорации PepsiCo.

Истребитель AV-8B Harrier

Теперь, даже продолжая воевать с беспилотниками, он готовится к своим последним сражениям.

В апреле два последних летчика Harrier из Корпуса морской пехоты получили золотые крылья, что ознаменовало конец военной специальности 7509 для морских пехотинцев. Если раньше предполагалось, что Harrier выйдет на пенсию в 2025 году, то теперь ожидается, что он продолжит летать до сентября 2026 года, когда оставшиеся две эскадрильи Harrier возьмут на вооружение его наследника — единый ударный истребитель F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL).

"Завершение подготовки летчиков на Harrier знаменует начало конца для нас как сообщества, — заметил в пресс-релизе капитан Джошуа Корбетт, который вместе с капитаном Свеном Йоргенсеном является последним из племени летчиков Harrier. — Harrier, как и многие другие самолеты, с которыми мне приходилось иметь дело, вызывает эмоциональный отклик. Для общественности, представителей авиационного сообщества, морских пехотинцев и особенно для летчиков Harrier это печальное и радостное событие. Все хорошее рано или поздно заканчивается, и наш черед наступит скоро, но не сейчас".

В апреле два последних летчика Harrier из Корпуса морской пехоты получили золотые крылья, что ознаменовало конец военной специальности 7509 для морских пехотинцев

Новый тип самолета

Морская пехота, будучи амфибийной силой, действующей как на суше, так и с кораблей, давно испытывала уникальные потребности в авиации, которые не могли удовлетворить обычные истребители. Как сообщала газета LA Times в 2002 году, идея создания самолета, отвечавшего этим потребностям, родилась после сражений Второй мировой войны, таких как Гуадалканал и Тулаги, в которых морские пехотинцы зависели от прикрытия ВМС и страдали в случае их отступления.

"С тех пор принцип, согласно которому морские пехотинцы в воздухе должны защищать морских пехотинцев на земле, является ключевым в этике Корпуса", — информирует газета.

Так появился "прыгающий" истребитель Harrier. Разработанный компанией Hawker-Siddeley для британского Королевского флота, этот одномоторный истребитель стал первым, способным совершать короткие взлеты и вертикальные посадки благодаря турбовентиляторному двигателю с четырьмя вращающимися соплами, которые можно направить вниз, создав мощную вертикальную тягу. Это позволяет самолету эффективно парить, взлетая и приземляясь с высокой точностью на такую небольшую поверхность, как авианосец или еще более мелкие корабли-амфибии. Такой маневр сжигает изрядное количество топлива — примерно 4 литра каждые две секунды, — но освобождает экипажи самолетов от ограничений длинных взлетно-посадочных полос, открывая возможности для работы в новых условиях.

После ряда ранних совместных проектов с британскими инженерами Корпус морской пехоты начал работу над тем, что в 1976 году станет самолетом McDonnell Douglas AV-8B Harrier, и, преодолев бюджетные проблемы и бюрократию, принял его на вооружение в 1985 году. В начале нового десятилетия самолету предстояло принять участие в первом крупном конфликте.

Проверено в бою

Характеристики Harrier в войне в Персидском заливе получили неоднозначные отзывы. Журнал Air and Space Forces сообщает, что 84 "Харриера" совершили впечатляющие 3400 боевых вылетов, распределенных между миссиями по непосредственной воздушной поддержке и воздушному перехвату. В ходе конфликта было потеряно пять "Харриеров" и погибло два пилота, а сам самолет подвергся критике за особую уязвим для вражеского огня.

Однако в статье для журнала Proceedings от 1996 года подполковник в отставке Теодор Херман, кадровый летчик морской пехоты и руководитель программы McDonnell Douglas, решил поспорить с этой критикой:

"Широкая публика вряд ли понимает, что "Харриеры" морской пехоты были в бою от начала и до конца, — пишет он, утверждая, что в бою эти самолеты действовали именно так, как было задумано. — Они базировались в непосредственной близости от места сражения, на суше и на море, и обеспечили существенную огневую поддержку. Их миссии были разнообразны: воздушный перехват над полем боя, сопровождение вертолетов, подготовка поля боя и непосредственная поддержка с воздуха. Выполняя все поставленные перед ними задачи, они ни разу не потребовали дозаправки в воздухе, пролетая над Кувейтом".

В любом случае, у "Харриеров" было больше шансов проявить себя в последующих войнах. Harrier участвовал в первой волне ударов по Афганистану в ноябре 2001 года, после терактов 11 сентября. В том же месяце эти самолеты стартовали с кораблей 15-го экспедиционного подразделения морской пехоты у берегов Пакистана, чтобы обеспечить огневую поддержку, а в декабре 2001 года эскадрилья "Харриеров" была переброшена на недавно созданную передовую базу Кандагар, положив начало двум десятилетиям непосредственной воздушной поддержки и ударных миссий.

В ходе операции "Иракская свобода" AV-8B превратили амфибийные корабли в "носители Harrier", что позволило морским пехотинцам проецировать большую мощь из экспедиционных подразделений морской пехоты. В 2004 году офицеры ВМС и Корпуса морской пехоты написали для журнала Proceedings, что эскадрильи, запущенные с десантных кораблей Bataan и Bonhomme Richard, израсходовали более 250 тонн боеприпасов и повредили или уничтожили около 1200 целей в первые дни войны.

Борьба с Pepsi за Harrier

Harrier также несколько раз оказывался в центре внимания поп-культуры. В частности, в рекламном ролике 1995 года для новой бонусной программы Pepsi был показан реактивный самолет, заходящий на вертикальную посадку возле школы. Из кабины выпрыгивал школьник и говорил: "Это, конечно, лучше, чем автобус".

Что сделало рекламу культовой — и добавило головной боли для Pepsi, — так это ленточка, которая разворачивалась под реактивным самолетом на экране и гласила: "7 000 000 очков Pepsi".

Та самая реклама Pepsi про Harrier

Зритель Джон Леонард воспринял рекламу как предложение и подсчитал, что это довольно выгодная сделка. Выяснив, что можно купить "очки Pepsi" по десять центов за штуку, он отправил корпорации PepsiCo 15 этикеток с очками и чек на 700008 долларов и 50 центов, чтобы покрыть оставшуюся стоимость. Когда компания не поставила ему Harrier, он подал в суд, обвинив ее в нарушении контракта и мошенничестве. Хотя Леонард проиграл свое дело, решение окружного судьи Нью-Йорка Кимбы Вуда вошло в историю:

"В свете хорошо задокументированных функций самолета Harrier по атаке и уничтожению наземных и воздушных целей, вооруженной разведке и воздушному перехвату, а также наступательной и оборонительной воздушной войне, — пишет Вуд, — изображение такого самолета в качестве способа добраться до школы утром явно несерьезно, даже если, как утверждает истец, самолет может быть приобретен "в форме, исключающей его военное использование".

Он добавил: "Ни одна школа не предоставит место для посадки истребителя своего ученика и не будет потворствовать беспорядкам, которые может вызвать его использование".

Сериал Netflix 2022 года подробно рассматривает эту историю. Не успокоившись, Pepsi позже повторно выпустит рекламу, но с обновленной ленточкой, требующей 700 миллионов очков Pepsi для покупки Harrier.

Борец с беспилотниками

Пока Harrier продолжает свои последние гастроли (VMA-223 "Бульдоги" из Черри-Пойнт, штат Северная Каролина, будут последними, кто полностью перейдет на F-35 в 2026 году), он демонстрирует, что старый самолет все еще может научиться новым трюкам. Harrier, размещенные на борту Bataan в Красном море, сыграли свою роль в борьбе с дронами-камикадзе хуситов, базирующихся у побережья Йемена.

Harrier имеет семь подвесов и способен нести 4173 кг боеприпасов

Согласно интервью BBC с летчиком Harrier капитаном Эрлом Эрхартом, по крайней мере один Harrier был "модифицирован" для противовоздушной обороны и оснащен ракетами. Harrier имеет семь подвесов и способен нести 4173 кг боеприпасов, хотя его жажда топлива часто заставляет искать компромисс между топливом и бомбами. Он также может взять на борт 125-мм пятиствольное орудие GAU-12 Equalizer, если этого требует задание.

Пока не совсем ясно, насколько активна роль Harrier в борьбе с БПЛА, но Эрхарт сказал, что лично перехватил семь беспилотников.

Harrier не победил бы в конкурсе красоты, а громкие винты двигателей не дают ему бесшумно подкрасться к цели. Но он подарил Корпусу морской пехоты концепцию STOVL, и эта возможность, которая сохранилась в F-35B, пришедшем ему на смену.

А для морской пехоты, как сказал один генерал, этот самолет стал "ответом на молитвы".

Об авторе

Хоуп Ходж Сек — репортер, занимающаяся расследованиями и корпоративной журналистикой и освещающая военную тематику с 2009 года. Имеет множество наград. Бывшая управляющая редактор сайта Military.com.