Истребитель AV-8B Harrier: пленных не брать
Истребитель AV-8B Harrier, бывший краеугольным камнем авиации Корпуса морской пехоты США на протяжении почти четырех десятилетий, вскоре отправится в последний полет.
Благодаря уникальной способности к вертикальному взлету и посадке Harrier играл ключевую роль в операциях США, начиная с войны в Персидском заливе и заканчивая противодействием угрозе беспилотников над Красным морем.
Фокус перевел статью Хоупа Ходж Сека об истребителе Harrier и его наследии.
Хотя Корпус морской пехоты переводит последних пилотов на F-35B, наследие Harrier — универсальность и адаптивность в боевых и кризисных ситуациях — продолжает жить, знаменуя собой эпоху огромного прогресса в технологии и тактике военной авиации.
Конец эпохи: AV-8B Harrier готовится к последней миссии
За почти 40 лет службы истребитель AV-8B Harrier оказывал непосредственную поддержку с воздуха вооруженным силам, воюющим против Саддама Хусейна в Кувейте, перехватывал беспилотники хуситов над Красным морем и даже сыграл главную роль в легендарном судебном процессе против корпорации PepsiCo.
Теперь, даже продолжая воевать с беспилотниками, он готовится к своим последним сражениям.
В апреле два последних летчика Harrier из Корпуса морской пехоты получили золотые крылья, что ознаменовало конец военной специальности 7509 для морских пехотинцев. Если раньше предполагалось, что Harrier выйдет на пенсию в 2025 году, то теперь ожидается, что он продолжит летать до сентября 2026 года, когда оставшиеся две эскадрильи Harrier возьмут на вооружение его наследника — единый ударный истребитель F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL).
"Завершение подготовки летчиков на Harrier знаменует начало конца для нас как сообщества, — заметил в пресс-релизе капитан Джошуа Корбетт, который вместе с капитаном Свеном Йоргенсеном является последним из племени летчиков Harrier. — Harrier, как и многие другие самолеты, с которыми мне приходилось иметь дело, вызывает эмоциональный отклик. Для общественности, представителей авиационного сообщества, морских пехотинцев и особенно для летчиков Harrier это печальное и радостное событие. Все хорошее рано или поздно заканчивается, и наш черед наступит скоро, но не сейчас".
Новый тип самолета
Морская пехота, будучи амфибийной силой, действующей как на суше, так и с кораблей, давно испытывала уникальные потребности в авиации, которые не могли удовлетворить обычные истребители. Как сообщала газета LA Times в 2002 году, идея создания самолета, отвечавшего этим потребностям, родилась после сражений Второй мировой войны, таких как Гуадалканал и Тулаги, в которых морские пехотинцы зависели от прикрытия ВМС и страдали в случае их отступления.
"С тех пор принцип, согласно которому морские пехотинцы в воздухе должны защищать морских пехотинцев на земле, является ключевым в этике Корпуса", — информирует газета.
Так появился "прыгающий" истребитель Harrier. Разработанный компанией Hawker-Siddeley для британского Королевского флота, этот одномоторный истребитель стал первым, способным совершать короткие взлеты и вертикальные посадки благодаря турбовентиляторному двигателю с четырьмя вращающимися соплами, которые можно направить вниз, создав мощную вертикальную тягу. Это позволяет самолету эффективно парить, взлетая и приземляясь с высокой точностью на такую небольшую поверхность, как авианосец или еще более мелкие корабли-амфибии. Такой маневр сжигает изрядное количество топлива — примерно 4 литра каждые две секунды, — но освобождает экипажи самолетов от ограничений длинных взлетно-посадочных полос, открывая возможности для работы в новых условиях.
После ряда ранних совместных проектов с британскими инженерами Корпус морской пехоты начал работу над тем, что в 1976 году станет самолетом McDonnell Douglas AV-8B Harrier, и, преодолев бюджетные проблемы и бюрократию, принял его на вооружение в 1985 году. В начале нового десятилетия самолету предстояло принять участие в первом крупном конфликте.
Проверено в бою
Характеристики Harrier в войне в Персидском заливе получили неоднозначные отзывы. Журнал Air and Space Forces сообщает, что 84 "Харриера" совершили впечатляющие 3400 боевых вылетов, распределенных между миссиями по непосредственной воздушной поддержке и воздушному перехвату. В ходе конфликта было потеряно пять "Харриеров" и погибло два пилота, а сам самолет подвергся критике за особую уязвим для вражеского огня.
Однако в статье для журнала Proceedings от 1996 года подполковник в отставке Теодор Херман, кадровый летчик морской пехоты и руководитель программы McDonnell Douglas, решил поспорить с этой критикой:
"Широкая публика вряд ли понимает, что "Харриеры" морской пехоты были в бою от начала и до конца, — пишет он, утверждая, что в бою эти самолеты действовали именно так, как было задумано. — Они базировались в непосредственной близости от места сражения, на суше и на море, и обеспечили существенную огневую поддержку. Их миссии были разнообразны: воздушный перехват над полем боя, сопровождение вертолетов, подготовка поля боя и непосредственная поддержка с воздуха. Выполняя все поставленные перед ними задачи, они ни разу не потребовали дозаправки в воздухе, пролетая над Кувейтом".
В любом случае, у "Харриеров" было больше шансов проявить себя в последующих войнах. Harrier участвовал в первой волне ударов по Афганистану в ноябре 2001 года, после терактов 11 сентября. В том же месяце эти самолеты стартовали с кораблей 15-го экспедиционного подразделения морской пехоты у берегов Пакистана, чтобы обеспечить огневую поддержку, а в декабре 2001 года эскадрилья "Харриеров" была переброшена на недавно созданную передовую базу Кандагар, положив начало двум десятилетиям непосредственной воздушной поддержки и ударных миссий.
В ходе операции "Иракская свобода" AV-8B превратили амфибийные корабли в "носители Harrier", что позволило морским пехотинцам проецировать большую мощь из экспедиционных подразделений морской пехоты. В 2004 году офицеры ВМС и Корпуса морской пехоты написали для журнала Proceedings, что эскадрильи, запущенные с десантных кораблей Bataan и Bonhomme Richard, израсходовали более 250 тонн боеприпасов и повредили или уничтожили около 1200 целей в первые дни войны.
Борьба с Pepsi за Harrier
Harrier также несколько раз оказывался в центре внимания поп-культуры. В частности, в рекламном ролике 1995 года для новой бонусной программы Pepsi был показан реактивный самолет, заходящий на вертикальную посадку возле школы. Из кабины выпрыгивал школьник и говорил: "Это, конечно, лучше, чем автобус".
Что сделало рекламу культовой — и добавило головной боли для Pepsi, — так это ленточка, которая разворачивалась под реактивным самолетом на экране и гласила: "7 000 000 очков Pepsi".
Зритель Джон Леонард воспринял рекламу как предложение и подсчитал, что это довольно выгодная сделка. Выяснив, что можно купить "очки Pepsi" по десять центов за штуку, он отправил корпорации PepsiCo 15 этикеток с очками и чек на 700008 долларов и 50 центов, чтобы покрыть оставшуюся стоимость. Когда компания не поставила ему Harrier, он подал в суд, обвинив ее в нарушении контракта и мошенничестве. Хотя Леонард проиграл свое дело, решение окружного судьи Нью-Йорка Кимбы Вуда вошло в историю:
"В свете хорошо задокументированных функций самолета Harrier по атаке и уничтожению наземных и воздушных целей, вооруженной разведке и воздушному перехвату, а также наступательной и оборонительной воздушной войне, — пишет Вуд, — изображение такого самолета в качестве способа добраться до школы утром явно несерьезно, даже если, как утверждает истец, самолет может быть приобретен "в форме, исключающей его военное использование".
Он добавил: "Ни одна школа не предоставит место для посадки истребителя своего ученика и не будет потворствовать беспорядкам, которые может вызвать его использование".
Сериал Netflix 2022 года подробно рассматривает эту историю. Не успокоившись, Pepsi позже повторно выпустит рекламу, но с обновленной ленточкой, требующей 700 миллионов очков Pepsi для покупки Harrier.
Борец с беспилотниками
Пока Harrier продолжает свои последние гастроли (VMA-223 "Бульдоги" из Черри-Пойнт, штат Северная Каролина, будут последними, кто полностью перейдет на F-35 в 2026 году), он демонстрирует, что старый самолет все еще может научиться новым трюкам. Harrier, размещенные на борту Bataan в Красном море, сыграли свою роль в борьбе с дронами-камикадзе хуситов, базирующихся у побережья Йемена.
Согласно интервью BBC с летчиком Harrier капитаном Эрлом Эрхартом, по крайней мере один Harrier был "модифицирован" для противовоздушной обороны и оснащен ракетами. Harrier имеет семь подвесов и способен нести 4173 кг боеприпасов, хотя его жажда топлива часто заставляет искать компромисс между топливом и бомбами. Он также может взять на борт 125-мм пятиствольное орудие GAU-12 Equalizer, если этого требует задание.
Пока не совсем ясно, насколько активна роль Harrier в борьбе с БПЛА, но Эрхарт сказал, что лично перехватил семь беспилотников.
Harrier не победил бы в конкурсе красоты, а громкие винты двигателей не дают ему бесшумно подкрасться к цели. Но он подарил Корпусу морской пехоты концепцию STOVL, и эта возможность, которая сохранилась в F-35B, пришедшем ему на смену.
А для морской пехоты, как сказал один генерал, этот самолет стал "ответом на молитвы".
Об авторе
Хоуп Ходж Сек — репортер, занимающаяся расследованиями и корпоративной журналистикой и освещающая военную тематику с 2009 года. Имеет множество наград. Бывшая управляющая редактор сайта Military.com.