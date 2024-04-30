"Не следует пренебрегать": в Украине хотят сформировать женское подразделение БПЛА

По словам командира роты ударных дронов Игоря Луценко, служба в подразделении подразумевает работу сложными системами, требующими технической грамотности, внимательности и аккуратности.

Related video

В Украине формируют добровольческое подразделение БПЛА для женщин, которое будет работать в тесной интеграции с Силами обороны. Об этом у себя в Facebook сообщил командир роты ударных БПЛА "Орден Сантьяго" Игорь Луценко.

По его словам, служба в подразделении подразумевает работу сложными системами, требующими технической грамотности, внимательности и аккуратности, базовых инженерных навыков и творческого тактического мышления.

Луценко отметил, что набор осуществляется конкурсно. Так, для желающих будет определение, насколько кандидатки могут выполнять боевые задачи в рамках подразделения. Предполагается обучение, которое одновременно оно есть и способом отбора. Далее кандидатки пройдут проверки СБУ. Затем последует финальное решение о зачислении.

Он написал, что подать заявление могут женщины в возрасте от 18 лет.

"Конечно, то, что украинцам и украинкам приходится воевать — это плохо. Но то, что появляются инициативы, чтобы создать максимально комфортные условия военной службы для всех категорий добровольцев – это хорошо. К сожалению, у врага большое преимущество в живой силе, поэтому не следует пренебрегать какими-либо идеями, позволяющими сократить этот разрыв", — отметил Луценко.

Ранее сообщалось, кто из мужчин обязан прийти в ТЦК без повестки в мае. Во время военного положения военнообязанные мужчины должны прибывать в ТЦК по повестке, проходить ВВК, военную подготовку и нести службу. Таким гражданам запрещено менять место жительства без уведомления об этом военкомата.