"Не слід нехтувати": в Україні хочуть сформувати жіночий підрозділ БПЛА

За словами командира роти ударних дронів Ігоря Луценка, служба в підрозділі передбачає роботу зі складними системами, що вимагають технічної грамотності, уважності й акуратності.

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В Україні формують добровольчий підрозділ БПЛА для жінок, який працюватиме в тісній інтеграції з Силами оборони. Про це у себе в Facebook повідомив командир роти ударних БПЛА "Орден Сантьяго" Ігор Луценко.

За його словами, служба в підрозділі передбачає роботу зі складними системами, що вимагають технічної грамотності, уважності й акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення.

Луценко зазначив, що набір здійснюється за допомогою конкурсу. Так, для охочих буде визначення, наскільки кандидатки можуть виконувати бойові завдання в межах підрозділу. Передбачається навчання, яке одночасно воно є і способом відбору. Далі кандидатки пройдуть перевірки СБУ. Потім буде фінальне рішення про зарахування.

Він написав, що подати заяву можуть жінки віком від 18 років.

"Звісно, те, що українцям і українкам доводиться воювати — це погано. Але те, що з'являються ініціативи, щоб створити максимально комфортні умови військової служби для всіх категорій добровольців — це добре. На жаль, у ворога велика перевага в живій силі, тому не слід нехтувати будь-якими ідеями, що котрі дозволяють скоротити цей розрив", — зазначив Луценко.

Раніше повідомлялося, хто з чоловіків зобов'язаний прийти в ТЦК без повістки в травні. Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки повинні прибувати до ТЦК за повісткою, проходити ВЛК, військову підготовку і нести службу. Таким громадянам заборонено змінювати місце проживання без повідомлення про це військкомату.