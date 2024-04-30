Работает безотказно: десантники ВСУ рассказали о работе гаубицы L119

По словам военных, в районе Новомихайловки постоянно ведутся штурмовые действия, но несмотря на это боеприпасов бойцам недостаточно.

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Украинская армия имеет на вооружении британские прицепные пушки L119. В репортаже АрміяInform показали, как используют гаубицы артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Бойцы стояли в районе Новомихайловки, где наступали две российские бригады и четыре полка, которые ежедневно штурмуют позиции военных. Репортаж опубликован 30 апреля, но записывали его на прошлой неделе, отметили в издании. Когда журналисты прибыли на позицию, то фронт "гудел от дронов и снарядов".

"Мы уже привыкли — здесь, как аэропорт Борисполь", — смеясь сказал один из бойцов.

"Мы уже привыкли — здесь, как аэропорт Борисполь", — смеясь сказал один из бойцов Фото: АрміяInform

Во время общения военные отметили, что их работа зависит от поставок боеприпасов. Поэтому пока их разгружали, репортерам предложили кофе. Командир пушки Ярослав ранее работал в полиции, но в 2022 году ушел в ВСУ.

Сначала Ярослав работал водителем, но впоследствии уже был и на советской пушке Д-30. Однако британская L119 ему больше понравилась. Она эффективнее, но и требует меньшей дистанции до врага.

Расчет L119 Фото: АрміяInform

"Пушка проще, но это не значит, что не нужно работать головой. Даже у натовских боеприпасов есть определенная погрешность, и может быть в одной партии перелет 50 метров — в зависимости от марки, поэтому все записываю, веду расчеты", — рассказал Ярослав.

Также он добавил, что дефицит боеприпасов до сих пор присутствует. Раньше они могли работать весь день, а сейчас партии снарядов меньше. Наводчик Степан тоже начинал на Д-30, работал в расчете миномета калибра 120-мм, а L119 уже осваивал в "рабочей обстановке". По его словам, свой первый уничтоженный танк он помнит до сих пор.

Поставка боеприпасов до сих пор недостаточна, говорят бойцы Фото: АрміяInform

"Снарядов не просто мало, 78–79 лет есть снаряды. Новые — то один в другой кладет. А со старыми куча корректировок. Но каждый подвоз сейчас, как праздник. Потому что мы сюда пришли не отдыхать или прятаться. Пушка же стреляет безотказно, пламени нет, только порохи такие крепкие, что привкус во рту остается", — рассказал Степан.

Напомним, 17 апреля в Великобритании прогремел взрыв на заводе BAE Sysyems, который ремонтирует украинскую артиллерию.

В марте Камышин заявил, что BAE Systems уже готов производить в Украине гаубицы L119.