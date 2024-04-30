Працює безвідмовно: десантники ЗСУ розказали про роботу гаубиці L119

За словами військових, в районі Новомихайлівки постійно ведуться штурмові дії, але попри це боєприпасів бійцям замало.

Related video

Українська армія має на озброєні британські причіпні гармати L119. В репортажі АрміяInform показали, як використовують гаубиці артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Бійці стояли в районі Новомихайлівки, де наступали дві російські бригади і чотири полки, які щоденно штурмують позиції військових. Репортаж опубліковано 30 квітня, але записували його минулого тижня, зауважили у виданні. Коли журналісти прибули на позицію, то фронт "гудів від дронів та снарядів".

"Ми вже звикли — тут, як аеропорт Бориспіль", — сміючись сказав один із бійців.

"Ми вже звикли — тут, як аеропорт Бориспіль", — сміючись сказав один із бійців Фото: АрміяInform

Під час спілкування військові зазначили, що їхня робота залежить від постачання боєприпасів. Тож поки їх розвантажували, репортерам запропонували кави. Командир гармати Ярослав раніше працював у поліції, але у 2022 році пішов у ЗСУ.

Спочатку Ярослав працював водієм, але згодом вже був і на радянській гарматі Д-30. Проте британська L119 йому більше сподобалася. Вона ефективніша, але і вимагає меншої дистанції до ворога.

Розрахунок L119 Фото: АрміяInform

"Гармата простіша, але це не значить, що не потрібно працювати головою. Навіть у натівських боєприпасів є певна похибка, і може бути в одній партії переліт 50 метрів — залежно від марки, тому все записую, веду розрахунки", — розповів Ярослав.

Також він додав, що дефіцит боєприпасів досі присутній. Раніше вони могли працювати весь день, а зараз партії снарядів менші. Навідник Степан теж починав на Д-30, працював в розрахунку міномета калібру 120-мм, а L119 вже опановував у "робочій обстановці". За його словами, свій перший знищений танчик він памʼятає досі.

Постачання боєприпасів досі замале, кажуть бійці Фото: АрміяInform

"Снарядів не просто мало, 78–79 років є снаряди. Нові — то один в інший кладе. А зі старими купа коригувань. Але кожен підвоз зараз, як свято. Бо ми сюди прийшли не відпочивати чи ховатися. Гармата ж стріляє безвідмовно, полум’я немає, тільки порохи такі кріпкі, що присмак у роті лишається", — розповів Степан.

Нагадаємо, 17 квітня у Великій Британії прогримів вибух на заводі BAE Sysyems, який ремонтує українську артилерію.

В березні Камишін заявив, що BAE Systems вже готовий виробляти в Україні гаубиці L119.