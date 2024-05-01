"Разведка, адаптация и обучение": командующий ДШВ назвал сильные стороны ВС РФ

По словам Игоря Скибюка, развитие российской военной мысли находится в далеком прошлом, потому что в XXI веке они продолжают воевать массой, как зомби.

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Российская армия — это сильный враг, который не только массовый, но еще и способен к адаптации. Об этом в интервью "Новинарні" заявил командующий Десантно-штурмовых войск бригадный генерал Игорь Скибюк.

На вопрос журналистов, в чем слабость и сила российской армии на поле боя Скибюк назвал несколько сильных сторон у врага.

"Сила — противник достаточно эффективен в разведке, оперативной и тактической. И это моменты, которые нам надо закрывать. По моему мнению, враг начал развиваться и адаптироваться. Это заметно, это тоже его сильная сторона. И это плохо. Сила врага — это его масса. Масса решает. У нас есть участки фронта, где против одной воинской части стоят семь вражеских. И наши стоят, выполняют задачи, как бы им ни было трудно", — рассказал бригадный генерал.

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Среди слабостей Игорь Скибюк отметил то, что у врага не осталось ничего человеческого и нет здравого ума. Все они как зомби на войне. Также оккупанты слабы в тактической грамотности. Украинские войска преобладают по уровню подготовки. Поэтому все достижения оккупантов достигаются путем количества.

"В армии РФ даже есть тактический термин — "расходные группы". У них нет понятия "мой боец", "мой воин". Как у нас: ты служишь с человеком в одном подразделении и роднишься с ним, ценишь свой личный состав. У них этого нет. Они посылают своих якобы "собратьев" на фактическое уничтожение. И они это делают осознанно и достаточно часто, на мой взгляд", — пояснил командующий ДШВ.

Он также добавил, что его этот факт не пугает, он осознает, что ВС РФ находится далеко позади от развития военного дела. Они воюют массой.

Напомним, 1 мая в Купянской МВА сообщили, что ВС РФ активизировали наступление на направлении. Однако достичь успеха не удается.

Также в DeepState сообщали, что ВС РФ захватили Керамик и Новокалиново в районе Очеретино.