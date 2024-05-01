"Розвідка, адаптація і навчання": командувач ДШВ назвав сильні сторони ЗС РФ

За словами Ігоря Скибюка, розвиток російської військової думки знаходиться у далекому минулому, бо у XXI столітті вони продовжують воювати масою, наче зомбі.

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Російська армія — це сильний ворог, який не тільки масовий, але ще й здатний до адаптації. Про це в інтервʼю "Новинарні" заявив командувач Десантно-штурмових військ бригадний генерал Ігор Скибюк.

На питання журналістів, в чому слабкість і сила російської армії на полі бою, Скибюк назвав кілька сильних сторін у ворога.

"Сила — противник досить ефективний у розвідці, оперативній і тактичній. І це моменти, які нам треба закривати. На мою думку, ворог почав розвиватися й адаптовуватися. Це помітно, це теж його сильна сторона. І це погано. Сила ворога — це його маса. Маса вирішує. У нас є ділянки фронту, де проти однієї військової частини стоять сім ворожих. І наші стоять, виконують завдання, хоч як би їм важко було", — розповів бригадний генерал.

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Серед слабкостей Ігор Скибюк відмітив те, що у ворога не залишилося нічого людського і немає здорового розуму. Всі вони як зомбі на війні. Також окупанти слабкі у тактичній грамотності. Українські війська переважають за рівнем підготовки. Відтак всі досягнення окупантів досягаються шляхом кількості.

"У армії РФ навіть є тактичний термін — "розхідні групи". У них немає поняття "мій боєць", "мій воїн". Як у нас: ти служиш з людиною в одному підрозділі і споріднюєшся з ним, цінуєш свій особовий склад. У них цього немає. Вони посилають своїх буцімто "побратимів" на фактичне знищення. І вони це роблять усвідомлено та досить часто, на мій погляд", — пояснив командувач ДШВ.

Він також додав, що його цей факт не лякає, він усвідомлює, що ЗС РФ знаходяться далеко позаду від розвитку військової справи. Вони воюють масою.

Нагадаємо, 1 травня в Купʼянській МВА повідомили, що ЗС РФ активізували наступ на напрямку. Проте досягти успіху не вдається.

Також у DeepState повідомляли, що ЗС РФ захопили Керамік та Новокалинове в районі Очеретиного.