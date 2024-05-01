В РФ спустили на воду корабль "Николай Камов": какие его техническим возможности, — эксперт

Корабль проекта 14400, отметил польский военный обозреватель Ярослав Цислак, безусловно будет полезен для обучения летчиков морской авиации. Однако с учетом опыта войны в Черном море, он не является приоритетным для ВМФ России.

Related video

В городе Городец под Нижним Новгородом 24 апреля спустили на воду специальное судно проекта 14400 "Николай Камов". Польский военный обозреватель Defence 24 Ярослав Цислак дал оценку техническим возможностям очередного российского проекта в духе "аналогов нет".

В своем материале эксперт отметил, что российские пропагандисты в описаниях различных систем отечественного вооружения зачастую утверждают, что техника якобы не имеет аналогов в мире, однако в данном случае это высказывание может быть недалеко от истины.

С другой стороны, хоть это будет и полезный корабль, но его ввод в строй не является самой насущной потребностью российского флота.

Прежде всего Цислак отметил, что судно будет эксплуатироваться в 859-м центре в Ейске по обучению личного состава морской авиации. Иными словами корабль предназначен для практической подготовки экипажей корабельных вертолетов. Например, с помощью специального оборудования можно будет имитировать различные условия при посадке на вертолетную палубу.

Корабль проекта 14400 "Николай Камов"

"Николай Камов" — учебный корабль

Российское судно водоизмещением около 842 тонн имеет длину 66,9 метра, ширину 12,7 метра и осадку 2,1 метра. Носовую часть судна занимает просторная надстройка, а кормовую — вертолетная площадка. На кормовой стенке надстройки находится закрытый стеклом зал управления полетами.

Ангара для вертолета на корабле нет. В силу своего назначения "Николай Камов" будет иметь малую скорость — 12 узлов, дальность плавания при полной заправке топливом — 500 морских миль, а взятых с собой запасов хватит лишь на двое суток автономного плавания. Судя по всему, приходит к выводу Цислак, из-за особенностей конструкции район плавания нового корабля будет ограничен Азовским морем.

Базовые характаристики корабля

"С точки зрения кораблей и самолетов, россияне, безусловно, строят интересное судно. Однако оно не является приоритетным для военно-морского флота. Оно будет использоваться для обучения экипажей вертолетов Ка-27/29/31, а в перспективе и Ка-52", — подчеркнул эксперт.

Решение построить такое судно, вероятно, обусловлено более широким использованием вертолетов Ка-52, которых сейчас нет на вооружении морских сил. Однако по планам эти машины планируют использовать на двух универсальных десантных кораблях проекта 23900 "Прибой" строящихся в Керчи, и на двух больших десантных кораблях модернизированного проекта 11711 "Тапир", строящегося в Калининграде.

Но пока ни один из них не был спущен на воду. Более того, опыт войны в Черном море, несомненно, препятствует реализации строительства десантных вертолетов, поскольку Россия не может провести там ни одной разумной десантной операции, подытожил Цислак.

Важно