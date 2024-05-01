В РФ спустили на воду корабель "Николай Камов": які його технічні можливості, — експерт

Корабель проєкту 14400, зазначив польський військовий оглядач Ярослав Ціслак, безумовно, буде корисний для навчання льотчиків морської авіації. Однак Із урахуванням досвіду війни в Чорному морі він не є пріоритетним для ВМФ Росії.

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У місті Городець під Нижнім Новгородом 24 квітня спустили на воду спеціальне судно проєкту 14400 "Николай Камов". Польський військовий оглядач Defence 24 Ярослав Ціслак дав оцінку технічним можливостям чергового російського проєкту в дусі "аналогів немає".

У своєму матеріалі експерт зазначив, що російські пропагандисти в описах різних систем вітчизняного озброєння часто стверджують, що техніка нібито не має аналогів у світі, проте в цьому випадку це висловлювання може бути недалеко від істини.

Із іншого боку, хоч це буде й корисний корабель, але його введення в дію не є найнагальнішою потребою російського флоту.

Насамперед Ціслак зазначив, що судно експлуатуватиметься у 859-му центрі в Єйську з навчання особового складу морської авіації. Іншими словами, корабель призначений для практичної підготовки екіпажів корабельних вертольотів. Наприклад, за допомогою спеціального обладнання можна буде імітувати різні умови під час посадки на вертолітну палубу.

Корабель проєкту 14400 "Николай Камов"

"Николай Камов" — навчальний корабель

Російське судно водотоннажністю близько 842 тонн має довжину 66,9 метра, ширину 12,7 метра й осадку 2,1 метра. Носову частину судна займає простора надбудова, а кормову — вертолітний майданчик. На кормовій стінці надбудови розташована закрита склом зала управління польотами.

Ангара для вертольота на кораблі немає. Через своє призначення "Николай Камов" матиме малу швидкість — 12 вузлів, дальність плавання за умови повної заправки паливом — 500 морських миль, а взятих із собою запасів вистачить лише на дві доби автономного плавання. Судячи з усього, доходить висновку Ціслак, через особливості конструкції район плавання нового корабля буде обмежений Азовським морем.

Базові характаристики корабля

"Із погляду кораблів і літаків, росіяни, безумовно, будують цікаве судно. Однак воно не є пріоритетним для військово-морського флоту. Його використовуватимуть для навчання екіпажів гелікоптерів Ка-27/29/31, а в перспективі й Ка-52", — підкреслив експерт.

Рішення побудувати таке судно, імовірно, зумовлене ширшим використанням вертольотів Ка-52, яких зараз немає на озброєнні морських сил. Однак за планами ці машини хочуть використовувати на двох універсальних десантних кораблях проєкту 23900 "Прибой", що будуються в Керчі, і на двох великих десантних кораблях модернізованого проєкту 11711 "Тапир", які будуються в Калінінграді.

Але поки що жоден із них не був спущений на воду. Ба більше, досвід війни в Чорному морі, безсумнівно, перешкоджає реалізації будівництва десантних вертольотів, оскільки Росія не може провести там жодної розумної десантної операції, підсумував Ціслак.

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