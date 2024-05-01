Понадобится время: в Defence Express прокомментировали заявления о спуске на воду 2 кораблей РФ для ЧФ

Один из кораблей "Каракут" — носитель "Калибров", другой — патрульный корабль проекта 22160 типа "Виктор Великий".

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В РФ заявили, что готовятся к спуску на воду двух боевых кораблей, которые предназначены для Черноморского флота. Но до того момента, как судна зачислят в состав военно-морского флота пройдет время. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.

По его словам, на Зеленодольском заводе в Татарстане на Волге готовится к спуску на воду 2 корабля. Один из них носитель "Калибров". Речь идет о малом ракетном корабле "Каракут".

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"Дело в том, что между спуском на воду и до того момента, как они вступят в строй, то есть будут зачислены в состав военно-морского флота (оба корабля назначили в Черноморский флот) проходит значительное время. Относительно "Каракута", то среднее время между пуском на воду и его вступление в строй — это два года, для патрульного корабля типа "Быкова" там срок меньше — это менее 9 месяцев", — пояснил эксперт.

Он добавил, что патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков", который называется "Виктор Великий", не является носителем "калибров" и поэтому его с малой вероятностью могут отправить к границам с Украиной, но это не исключено.

"Смысл его пребывания там крайне ограничен, его максимум сейчас используют, как плывущую батарею, потому что там даже собственного зенитно-ракетного комплекса нет, там в роли ПВО — это моряк с ПЗРК "Игла", а именно поэтому враг ставит на вертолетную площадку ЗРК "Тор", как для сухопутной версии", -говорит Олег Катков.

Он повторил, что спуск на воду вышеупомянутых кораблей в Татарстане на Волге, откуда они сетью рек и каналов могут перебросить на Балтийское, Каспийское или Черное море — это довольно долгий период.

Напомним, что в городе Городец под Нижним Новгородом 24 апреля спустили на воду специальное судно проекта 14400 "Николай Камов". Корабль предназначен для практической подготовки экипажей корабельных вертолетов.

30 апреля сообщалось, что россияне заканчивают работы над кораблями "Тайфун" и "Виктор Великий", которые должны быть оснащены крылатыми ракетами. После спуска на воду корабли пройдут финальную фазу строительства, после чего начнутся ходовые испытания.