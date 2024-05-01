Знадобиться час: в Defence Express прокоментували заяви щодо спуску на воду 2 кораблів РФ для ЧФ

Один з кораблів "Каракут" — носій "Калібрів", інший — патрульний корабель проєкту 22160 типу "Виктор Великий".

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В РФ заявили, що готуються до спуску на воду двох бойових кораблів, які призначені для Чорноморського флоту. Але до того моменту, як судна зарахують до складу військово-морського флоту пройде час. Про це в коментарі "Еспресо" сказав головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.

За його словами, на Зеленодольському заводі у Татарстані на Волзі готується до спуску на воду 2 кораблі. Один з них носій "Калібрів". Йдеться про малий ракетний корабель "Каракут".

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"Річ у тім, що між спуском на воду і до того моменту, як вони вступлять в стрій, тобто будуть зараховані до складу військово-морського флоту (обидва кораблі призначили до Чорноморського флоту) проходить значний час. Стосовно "Каракуту", то середній час між пуском на воду та його вступ у стрій — це два роки, для патрульного корабля типу "Бикова" там строк менше — це менше ніж 9 місяців", — пояснив експерт.

Він додав, що патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биков", який має назву "Виктор Великий", не є носієм "калібрів" й тому його з малою ймовірністю можуть відправити до кордонів з Україною, але це не виключено.

"Сенс його перебування там вкрай обмежений, його максимум зараз використають, як пливучу батарею, тому що там навіть власного зенітно-ракетного комплексу немає, там у ролі ППО — це моряк із ПЗРК "Ігла", а саме тому ворог ставить на вертолітний майданчик ЗРК "Тор", як для сухопутної версії", —говорить Олег Катков.

Він повторив, що спуск на воду вищезазначених кораблів у Татарстані на Волзі, звідки вони мережею річок та каналів можуть перекинути на Балтійське, Каспійське чи Чорне море — це доволі довгий період.

Нагадаємо, що у місті Городець під Нижнім Новгородом 24 квітня спустили на воду спеціальне судно проєкту 14400 "Николай Камов". Корабель призначений для практичної підготовки екіпажів корабельних вертольотів.

30 квітня повідомлялося, що росіяни закінчують роботи над кораблями "Тайфун" і "Віктор Великий", які мають бути оснащені крилатими ракетами. Після спуску на воду кораблі пройдуть фінальну фазу будівництва, після чого почнуться ходові випробування.