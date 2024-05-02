Динамика на Лиманском направлении: ВСУ удалось улучшить тактическое положение (карта)

Представитель группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что несмотря на стягивание противником живой силы и техники, украинским подразделениям удалось улучшить положение под Купянском, а также в районе Серебрянского лесничества.

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На Купянском направлении Вооруженные силы РФ концентрировали удары в районе населенных пунктов Стельмаховка и Берестово, где оккупанты подтягивают личный состав и технику. Однако Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки, севернее Купянска, а также в районе Серебрянского лесничества. Об этом 2 мая заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

На Лиманском направлении противник не оставляет попыток проводить активные штурмовые действия в районе поселка Терны, Донецкой области, и пытаются вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец.

"У противника успеха нет. Нам удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества", – отметил Волошин.

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские защитники на Лиманском направлении отразили за минувшие сутки 21 атаку россиян. Бои шли в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского лесничества.

На Купянском направлении бойцами Сил обороны удалось отбить 6 атак в районах населенных пунктов Берестово, Копанки и Стельмаховки.

Динамика на Купянском и Лиманском направлениях

По информации портала DeepState, за 10 дней с 22 апреля российская армия на Купянском направлении существенных успехов не имела. Линия фронта оставалась стабильной, з исключением Кисловки, где противнику удалось незначительно продвинуться.

Карта боевых действий на Купянском направлении, 22 апреля. Источник: deepstatemap Карта боевых действий на Купянском направлении, 2 мая. Источник: deepstatemap

Аналогичная ситуация и в районе Серебрянского лесничества. С 22 апреля противнику лишь удалось занять рубежи южнее Ямполовки, но в целом за это время существенного продвижения российских сил на этих участках фронта не было.

Карта боевых действий на Лиманском направлении, 22 апреля. Источник: deepstatemap Карта боевых действий на Лиманском направлении, 2 мая. Источник: deepstatemap

Напомним, аналитики DeepState в своей сводке за 24 апреля сообщили, что прорыв подразделений ВС РФ в Очеретино Покровского района вскрыл не только недостатки в обороне, но и глубокие проблемы в управлении кризисной ситуацией.