Динаміка на Лиманському напрямку: ЗСУ вдалося поліпшити тактичне положення (карта)

Представник угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що, попри стягування супротивником живої сили та техніки, українським підрозділам вдалося поліпшити становище під Куп'янськом, а також у районі Серебрянського лісництва.

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На Куп'янському напрямку Збройні сили РФ концентрували удари в районі населених пунктів Стельмахівка та Берестове, де окупанти підтягують особовий склад і техніку. Однак Силам оборони вдалося поліпшити своє тактичне становище в районі Синьківки, на північ від Куп'янська, а також у районі Серебрянського лісництва. Про це 2 травня заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

На Лиманському напрямку противник не полишає спроб проводити активні штурмові дії в районі селища Терни, що на Донеччині, та намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець.

"У противника успіху немає. Нам вдалося поліпшити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісництва", — зазначив Волошин.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські захисники на Лиманському напрямку відбили за минулу добу 21 атаку росіян. Бої точилися в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського, Тернів і Серебрянського лісництва.

На Куп'янському напрямку бійцями Сил оборони вдалося відбити 6 атак у районах населених пунктів Берестове, Копанки та Стельмахівки.

Динаміка на Куп'янському та Лиманському напрямках

За інформацією порталу DeepState, за 10 днів з 22 квітня російська армія на Куп'янському напрямку істотних успіхів не мала. Лінія фронту залишалася стабільною, за винятком Кислівки, де противнику вдалося незначно просунутися.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку, 22 квітня. Джерело: deepstatemap Карта бойових дій на Куп'янському напрямку, 2 травня. Джерело: deepstatemap

Аналогічна ситуація і в районі Серебрянського лісництва. З 22 квітня противнику лише вдалося зайняти рубежі на південь від Ямполівки, але загалом за цей час істотного просування російських сил на цих ділянках фронту не було.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку, 22 квітня. Джерело: deepstatemap Карта бойових дій на Лиманському напрямку, 2 травня. Джерело: deepstatemap

Нагадаємо, аналітики DeepState у своєму зведенні за 24 квітня повідомили, що прорив підрозділів ЗС РФ в Очеретине Покровського району розкрив не тільки недоліки в обороні, а й глибокі проблеми в управлінні кризовою ситуацією.