Динаміка на Лиманському напрямку: ЗСУ вдалося поліпшити тактичне положення (карта)
Представник угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що, попри стягування супротивником живої сили та техніки, українським підрозділам вдалося поліпшити становище під Куп'янськом, а також у районі Серебрянського лісництва.
На Куп'янському напрямку Збройні сили РФ концентрували удари в районі населених пунктів Стельмахівка та Берестове, де окупанти підтягують особовий склад і техніку. Однак Силам оборони вдалося поліпшити своє тактичне становище в районі Синьківки, на північ від Куп'янська, а також у районі Серебрянського лісництва. Про це 2 травня заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
На Лиманському напрямку противник не полишає спроб проводити активні штурмові дії в районі селища Терни, що на Донеччині, та намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець.
"У противника успіху немає. Нам вдалося поліпшити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісництва", — зазначив Волошин.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські захисники на Лиманському напрямку відбили за минулу добу 21 атаку росіян. Бої точилися в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського, Тернів і Серебрянського лісництва.
На Куп'янському напрямку бійцями Сил оборони вдалося відбити 6 атак у районах населених пунктів Берестове, Копанки та Стельмахівки.
Динаміка на Куп'янському та Лиманському напрямках
За інформацією порталу DeepState, за 10 днів з 22 квітня російська армія на Куп'янському напрямку істотних успіхів не мала. Лінія фронту залишалася стабільною, за винятком Кислівки, де противнику вдалося незначно просунутися.
Аналогічна ситуація і в районі Серебрянського лісництва. З 22 квітня противнику лише вдалося зайняти рубежі на південь від Ямполівки, але загалом за цей час істотного просування російських сил на цих ділянках фронту не було.
Нагадаємо, аналітики DeepState у своєму зведенні за 24 квітня повідомили, що прорив підрозділів ЗС РФ в Очеретине Покровського району розкрив не тільки недоліки в обороні, а й глибокі проблеми в управлінні кризовою ситуацією.