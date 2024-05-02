"Работает экипаж Курта": в ВСУ показали, как Bradley M2 уничтожил российскую МТ-ЛБ (видео)

Российские войска бросили на штурм возле Авдеевки 7 единиц бронетехники, среди которых было 5 тягачей МТ-ЛБ с вражеским десантом.

Related video

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую МТ-ЛБ, которая перевозила вражеский десант. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице бригады в Телеграме.

На кадрах украинская БМП Bradley уничтожила российскую бронетехнику под Авдеевкой. Отмечается, что по вражеской МТ-ЛБ отработал экипаж Курта из 2-го механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады.

Важно

Выпустил 250 фугасных снарядов: боец 47-й ОМБр рассказал, как Bradley уничтожил Т-90 (видео)

"Бойцы 47 отдельной механизированной бригады в очередной раз демонстрируют свое превосходство на поле боя. Американская техника здесь играет очень мощную роль, особенно — под управлением настоящих профи", — отметили военные.

В общем оккупанты пытались штурмовать силами из 7 единиц техники: двух танков и пяти МТ-ЛБ. В результате техника была сожжена и подбита. На опубликованных кадрах заметно, как российская МТ-ЛБ обшита металлической сеткой по периметру машины. На ней сидело до 8-10 российских солдат, часть из них успела покинуть тягач. После этого по МТ-ЛБ открыл огонь Bradley из 25-мм автоматической пушки Bushmaster 2.

Напомним, 1 мая в США заявили о планах приобрести самую защищенную версию БМП Bradley M2A4E1. Они поступят вместо переданных Украине сотен машин.

Ранее СМИ показали, как БМП Bradley выдержал удар дрона-камикадзе "Ланцет".