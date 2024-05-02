"Працює екіпаж Курта": в ЗСУ показали, як Bradley M2 знищив російську МТ-ЛБ (відео)

Російські війська кинули на штурм біля Авдіївки 7 одиниць бронетехніки, серед яких було 5 тягачів МТ-ЛБ з ворожим десантом.

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Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російську МТ-ЛБ, яка перевозила ворожий десант. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці бригади в Телеграмі.

На кадрах українська БМП Bradley знищила російську бронетехніку під Авдіївкою. Зазначається, що по ворожій МТ-ЛБ відпрацював екіпаж Курта з 2-го механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади.

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"Бійці 47 окремої механізованої бригади вкотре демонструють свою перевагу на полі бою. Американська техніка тут відіграє дуже потужну роль, особливо — під управлінням справжніх профі", — зауважили військові.

Загалом окупанти намагалися штурмувати силами з 7 одиниць техніки: двох танків та пʼятьма МТ-ЛБ. В результаті техніку було спалено та підбито. На опублікованих кадрах помітно, як російська МТ-ЛБ обшита металевою сіткою по периметру машини. На ній сиділо до 8-10 російських солдатів, частина з них встигла покинути тягач. Після цього по МТ-ЛБ відкрив вогонь Bradley з 25-мм автоматичної гармати Bushmaster 2.

Нагадаємо, 1 травня в США заявили про плани придбати найзахищенішу версію БМП Bradley M2A4E1. Вони надійдуть замість переданих Україні сотень машин.

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